Samanyolu Haber /Gündem / ‘Kadınlara yönelik suçlar araştırılsın’ /12 Ağustos 2020 19:41

‘Kadınlara yönelik suçlar araştırılsın’

Sara Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Örgütü, uluslararası örgütlerden Türkiye’nin denetiminde olan bölgelerde yaşayan kadınların durumunu araştırmasını istedi.

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Sara Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Örgütü, Türkiye’nin denetiminde olan başta Efrin olmak üzere tüm bölgelerde kadınlara dönük suçlara ilişkin açıklamaya yaparak kınadı. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türk ordusu ve ona bağlı gruplar, kadın ve sivillere dönük suç işlemeye devam ediyor. Belgelenmiş suçlar, kadınlara yönelik şiddetin dozajını ortaya koyuyor.  Her ne kadar Birleşmiş Milletler (BM) kadın ve çocuk haklarını savunduklarını, kadın ve çocuklara dönük suçlara karşı durduklarını belirtseler de Türk devleti suç işlemeye devam ediyor.

Türk devleti Kuzey ve Doğu Suriye bölgelerine saldırdıktan sonra daha fazla suç işledi. Katletme, kaçırma, şantaj gibi suçlar işledi, kadınları hakaretlere maruz bıraktı. Kadınları zorla evlendirdi, haklarından mahrum bıraktı. Fiziksel, psikolojik saldırılarda bulundu. Suriye-Efrin İnsan Hakları Örgütü’nün verilerine göre Efrin’de 20 Ocak 2018 ile Haziran 2020 tarihleri arasında 50 kadın Türk devleti ve ona bağlı cihatçılar tarafından katledildi.

Sara Örgütü olarak işgal edilen bölgelerde kadınların durumunu yakından takip ediyoruz. Kadınlara dönük suçlar her gün artıyor. Türk devletinin suçlarını kınıyoruz. Uluslararası kamuoyunun Türk devletinin ihlalleri karşısındaki sessizliğini kınıyoruz. Uluslararası örgütleri ve yetkili kurumları, işgal edilen bölgelerde kadınlara dönük işlenen suçları araştırması için bir komite oluşturmaya ve suçlulardan hesap sormaya çağırıyoruz.”

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