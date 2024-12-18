Samanyolu Haber /Gündem / Kadınları ve gazetecileri darp etmişti: Emniyet Müdürü Hanefi Zengin görevden alındı /18 Aralık 2024 19:27

Kadınları ve gazetecileri darp etmişti: Emniyet Müdürü Hanefi Zengin görevden alındı

İstanbul'da Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görev yaparken toplumsal eylemlerde kadınları ve gazetecileri darp eden Hanefi Zengin görevden alındı.

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Zafer Aktaş'ın emekli olmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürü olarak atanan Selami Yıldız, çok sayıda emniyet müdürünün görevine son verdi.

T24'ten Tolga Şardan'ın aktardığına göre, görevine son verilenler arasında Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü Hanefi Zengin de yer aldı. Eylemlerde, göstericilere yönelik sert müdahaleleriyle tepki çeken ve sonrasında Güvenlik Şube Müdürü iken Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü yapılan Hanefi Zengin görevinden alınarak personel emrine çekildi. Zengin'in, aktif polisliği personel emrinden çıkıncaya kadar geçici olarak askıya alındı.

Zengin gibi personel emrine alınanlar arasında Avcılar, Kadıköy ve Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlerinin yer alması dikkati çekti.
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