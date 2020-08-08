Samanyolu Haber /Sağlık / Kadınların yarısı aynı dertten muzdarip /08 Ağustos 2020 10:52

Kadınların yarısı aynı dertten muzdarip

Türkiye’de her beş erkekten birinin, kadınların ise neredeyse yarısının obez olduğu belirtildi.

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Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gökhan Yılmaz, "Obeziteyi estetik bir problem olarak algılamak büyük hata. Ölümcül hastalıklara yol açan obezitenin tedavisi, içerisinde cerrahinin de olduğu multidisipliner yaklaşımlarla mümkün." dedi. 

Yılmaz, Türkiye’de son yıllarda giderek artan obezitenin vücutta birçok deformasyona yol açtığını vurguladı. 

YEME ALIŞKANLIĞINI DEĞİŞTİRİN, EGZERSİZ YAPIN

Dr. Yılmaz, "Hipertansiyon, koroner kalp hastalığı, tip 2 şeker hastalığı, şeker direnci, osteoartrit (romatizma), uyku apne sendromu, depresyon, karaciğer yağlanması, karaciğer sirozu, safra kesesi taşı, inme/felç, bir takım cilt hastalıkları, ruhsal hastalıklar, astım, kas ve iskelet sistemi sorunları, prostat, meme, rahim ve kolon kanseri gelişimi açısından obezite kanıtlanmış bir risk faktörüdür." diye konuştu.

Dr. Yımaz, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de obez insan sayısının arttığına işaret ederek, "Her şeyden önce yeme alışkanlığımızı değiştirmeli ve egzersizlerle bunu desteklemeliyiz." dedi.

400 MİLYON KİŞİ OBEZ

Dünyada 1,6 milyar fazla kilolu kişi mevcut olmakla birlikte bunların 400 milyonunun obez olduğunu belirten Yılmaz, "Yapılan araştırmalara göre, Türkiye’de erkeklerin beşte birinde yani nüfusun yüzde 21’inde, kadınların yarıya yakını, diğer bir deyişle yüzde 44’ünde obezite belirlenmiştir." ifadelerini kullandı.

DHA'ya mülakat veren Yılmaz, "Günümüzde aşırı şişmanlık (morbid obezite) hastalığı, cerrahi ya da endoskopik olarak etkili bir biçimde tedavi edilebilmektedir. Obezite tedavisi birçok hastanın hayat süresini ve kalitesini artırmaktadır." şeklinde konuştu. 
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