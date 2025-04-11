Kadınların gözardı edilen fırtınaları ve psikolojik zorluklar

Fiziksel olarak aktif olmak, beyindeki endorfin seviyelerini artırarak stresin azalmasına ve ruh hâlinin dengelenmesine yardımcı olur.

Sağlıklı beslenmek, özellikle omega-3 yağ asitleri ve magnezyum içeren gıdaları tercih etmek, ruhsal dengeyi güçlendirir.

Yeterli ve kaliteli uyku, hem zihinsel yenilenme hem de hormonal düzen açısından kritik öneme sahiptir.

Gerektiğinde uzman desteği almak, bu süreci hem bedensel hem psikolojik olarak daha bilinçli ve sağlıklı yönetmeyi mümkün kılar.