Kadir gecesi özel programı bu akşam MC EU TV'de

Kadir Gecesi Özel Yayını, Salı (bugün) akşamı Türkiye saati ile saat 22:00'de MC TV'de ve MC TV Youtube sayfasında..
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MC TV Uydu frekans bilgileri
Hotbird 13° E
Alış Frekansı: 11.054 MHz
Polarizasyon :Horizontal (H)
Symbol Rate :27500
FEC Rate: 5/6
Hotbird uydusu üzerinden yayın yapan MC TV'nin yayını www.mceu.tv web sitesinden ve Youtube kanalından da canlı olarak izlenebiliyor. MC TV You Tube Kanalı
Hotbird uydusu üzerinden yayın yapan ve mceu.tv internet adresinden canlı olarak seyredilebilen kanala aynı zamanda Youtube üzerinden de erişmek mümkün.
MC EU TV yayınına cep telefonunuzdan iOS ve Android uygulamalarını indirerek de ulaşabilirsiniz