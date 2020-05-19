Kadir gecesi özel programı bu akşam MC EU TV'de





Kadir Gecesi Özel Yayını, Salı (bugün) akşamı Türkiye saati ile saat 22:00'de MC TV'de ve MC TV Youtube sayfasında..











MC TV CANLI YAYIN LİNKİ İÇİN TIKLAYIN ÖZEL PROGRAM İÇİN TIKLAYIN

MC TV Uydu frekans bilgileri

Hotbird 13° E Alış Frekansı: 11.054 MHz Polarizasyon :Horizontal (H) Symbol Rate :27500 FEC Rate: 5/6

Hotbird uydusu üzerinden yayın yapan MC TV'nin yayını www.mceu.tv web sitesinden ve Youtube kanalından da canlı olarak izlenebiliyor. MC TV You Tube Kanalı

Hotbird uydusu üzerinden yayın yapan ve mceu.tv internet adresinden canlı olarak seyredilebilen kanala aynı zamanda Youtube üzerinden de erişmek mümkün.



MC EU TV yayınına cep telefonunuzdan iOS ve Android uygulamalarını indirerek de ulaşabilirsiniz

Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi'nde Mehmet Ali Şengül ve Harun Tokak abilerin katılımıyla gerçekleştirilecek özel programı kaçırmayın.