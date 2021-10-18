[Kadir Gürcan] McMafia!

Nancy Pelosi (81), sekseni aşkın yaşına rağmen, ABD siyasetinde hala güçlü bir siyasetçi olarak yerini koruyor. Senatonun, ilk bayan ve İtalyan asıllı sözcüsü olan Pelosi Trump'ın da en çekindiği demokrat aktörlerden.





Madam Speaker Pelosi, evliliğinin ilk altı senesinde beş çocuk yapmış, buna rağmen ne gündemden, ne siyasetten ne de Katolik dini eğiliminden fire vermemiş, renkli bir siyasetçi. Siyasi hayatın yoruculuğundan, risklerinden ve yıpratıcılığından dert yanan meslektaşlarına “Önümdeki çocuk arabası ile parti kongrelerine ve seçim kampanyalarına katıldım. Siz hangi zorluktan bahsediyorsunuz?” diyecek kadar da yaptığı işin farkında. Siyasi nezaket ve kibarlıktan zerre taviz vermeyen Nancy için “Gucci eldivenler içinde tam bir demir yumruk!” diye söz ediliyor.





Trumplı yıllarda, muhalefete düşen Demokrat Parti içinde en güçlü ve yüksek ses olarak bilinen Pelosi, dört yıl boyunca Başkan'ın ensesinden düşmemiş. Kongre'de, Başkan Yardımcısı Pence'in yanında bulunan muhalefet koltuğunda, Trump ile ince ince dalga geçmenin yanında, milyonlarca televizyon seyircisi önünde Başkan'ın konuşma metnini yırtacak kadar da cesur ve gözüpek. Bununla birlikte, Başkan Trump'a karşı takındığı tavır, şahsi değil tamamiyle siyasi. Katolik Nancy, “Love your enemy!” dini kabülünden dolayı “Trump'a dua ediyorum!” bile diyor.





Trump döneminde ortaya koyduğu siyasi beceriden olsa gerek, 6 Ocak 2021'deki Kongre Baskını'nda Putin, Nancy Pelosi'nin bilgisayarını çalması için özel bir elemanı kalabalık içine karıştırmıştı. Neyse ki genç bayan yakalandı ve bilgisayarı çalma projesinin Rusya tarafından sipariş edildiğini de itiraf etti.





ABD Başkanlık tarihinde, aynı başkan'ı iki kez Yüce Divan'a sürüklemeyi başaran Senato Sözcüsü Pelosi aslında, Yüce Divan meraklısı biri de değil. Trump'ın devirdiği çamlardan dolayı, Demokrat Parti'nin Yüce Divan ısrarları önünde ayak direten Pelosi, parti mensuplarını, “Ya hu, Trump adam değil, başkan hiç değil. Bunun için Yüce Divan'a gitmeye değmez. Amerikan Halkı'nı boşuna meşgul etmeyelim!” diyerek ikna etmeye çalışmış. 2019'un bahar aylarında tamamlanan Muller Rapor'u bu yüzden Yüce Divan ile neticelenmedi.





Pelosi'yi Yüce Divan süreci hakkındaki kararlı tutumundan vazgeçiren olay, Başkan Trump'ın bir başka boşboğazlığı oldu. 2019'un Temmuz ayında, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky ile yaptığı telefon konuşmasının detayları günyüzüne çıkınca, işin rengi birden değişti. Başkan Trump, Ukrayna ile yapılan 400 Milyon Dolarlık silah anlaşmasını imzalarken, mevkidaşı Zelensky'den Joe Biden'ın oğlu Hunter'in Ukrayna'daki ticari bağlantılarını deşifre etmesini ister. ABD Başkanı'nın, 2020 seçimlerinde muhtemel rakibine karşı, bir başka ülkeden yaptığı böyle bir talep 'Abuse of Power', görevi kötüye kullanma sayılıyor ve Yüce Divan Yolu için yeter bir gerekçe sayılıyor. Madam Speaker Pelosi'nin Trump'ı Kongre Girişi'ne çivilediği ilk Yüce Yargı Davası bu şekilde başlıyor.





Son zamanlarda Türkiye'de, muhtemel Cumhurbaşkanlığı adayları hakkında suikast söylentileri yoğunluk kazanmaya başladı. Koltuk Değneği, milliyetçi-muhafazakar parti'nin şefkatli kanatları altında hayat süren organize suç örgütü ve mafya yapılanmaları, taşoran işler kapmak için ihale kuyruğuna girmiş durumdalar. Eh, onlar da aile geçindiriyor, değil mi? Kandillerine az da olsa yağ damladığını görmek onların da hakkı!





Oy verirsiniz veya vermezsiniz, muhalefetin başkan adaylarını siyasi yollar haricindeki metodlarla diskalifiye etmek ya da aba altından sopa göstererek yola getirmeye yeltenmek McMafia, anti-demokratik ve dikta rejimlerin idari krizlerinden kabul ediliyor. Trump'ın böyle bir işe yeltenmesi bile kendisine Yüce Divan Faturası olarak döndü.





İşportacı tezgahına düşmeye başlayan 'Suikast Listeleri' hakkında açıklama yapma ihtiyacı duymayan Saray ve İçişleri Bakanı'nın 'Sukut ikrar'dandır!' töhmeti ile karşı karşıya olduklarını hatırlatalım. ABD hükümeti ve kanunları, Başkan Trump'ın kötü niyetine karşı, Başkan Aday'ı Biden'ı artırılmış güvenlik tedbirleri ile koruma altına alması gecikmedi. Kimbilir belki de, Madam Speaker'in anında müdahalesi, ABD'nin bir dört yıl daha Trump'a mecbur kalmasının önünü kesen en önemli icraatlardan biridir.





McMafia, bizdeki Çilingiroğulları, Osmanoğulları, Karamanoğulları, Dedeoğulları, Mithatoğulları aidiyetlerinde olduğu gibi gibi 'Mafya Oğulları' manasına geliyor. Trump'ın İskoçya'da kendi adına yaptırdığı Golf Sahası'nın hukuksuz olduğunu savunan İskoç Hukukçular, Trump Ailesi'nin 'McMafia' kategorisinde yargılanması gerektiğine dair suç duyurusunda bulunmuşlar.1 Mafyavari refleksler göstermekten kurtulamayan New York'lu gayr-ı menkul zengini Trump, Gucci Eldivenli Pelosi'den kurtulsa da, New York'lu Savcıların elinden biraz daha ter dökecek gibi görünüyor.





Cumhurbaşkanlığı seçimleri için şimdiden felaket senaryoları üretenlerin kulağına bir şeyle fısıldanıyor olmalı. Halbuki bu kadar büyüteceklerine, Putin'in yaptığı gibi, muhaliflerin tamamını seçimden menetmeyi deneyebilirler.





2000 yılı Rusya başkanlık seçimleri öncesi, Rus bir gazeteciye “Putin kazanırsa ne olur?” diye soran meslektaşları, “Mafya yapılanmaları ebedileşir!” cevabını alırlar. Geçtiğimiz iki on yıl Rus Gazeteci'yi haklı çıkardı. Siyasi gözlemciler, Rusya'da devlete dönüşen bir mafya oluşumundan bahsediyorlar.





Türkiye'de 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için saflarını organize suç örgüt ve yapılanmaları ile sıklaştıran Saray ve iktidar, kendilerini kimin Cumhurbaşkanı yaptığına dair ağır bir ithamdan asla kurtulamazlar. Bundan böyle Osmanoğulları değil de, McMafia hüküm sürsün, ne olmuş !!!