[Kadir Gürcan] Putin'in kan grubu

Durduk yerde, “Putin'in kan grubu” da nereden çıktı diyebilirsiniz. Kan grubuna göre yeni bir karakter tahlili mi teklif ediyoruz? Yok canım! Vücut diline onlarca uçuk mana yükleyenlere inat, işi laboratuara döküp alternatif bir karakter okuma mı teklif ediyoruz? O hiç değil! Putin'in yüz mimikleri, vücut refleksleri karakteri ile alakalı fazla ipucu vermiyor. Rus Devlet Başkanı, maço ve sert görünmek için elinden geldiğince haşin takılmaya bayılıyor.







Rus insanında görmeye alıştığımız ve hep öyle olduğunu düşündüğümüz, uzun boylu ve geniş omuzlu fiziki yapının aksine Putin, çok kısa boylu ve tıknaz. Askeri yürüyüşlerde, sıranın en arkasına atılacak kadar bodur. Geçen hafta Sırbistan Devlet Başkanı ile yan yana duran bizim başkan bile, Adile Naşit gibi kaldı. Aynı ırktan olan Putin'in ise normal bir sandalyeye oturduğunda ayakları havada kalıyor. Boydan resim vermekten şiddetle kaçınması ve kendisinden uzun kimselerle ortak kareye girmemeye gösterdiği özen bundan olsa gerek.





Bu yazı yayınlandıktan sonra, kullandığım e-posta adresine onlarca Rus Hacker'in hücum edeceğini biliyorum. Bütün troller gibi, onlar da yazıyı sonuna kadar okuyup, kan grubu merakımızın bütünüyle insani bir eğilimden kaynaklandığını anlayacak okuma sabrına sahip değillerdir. Benim için sürpriz olmayacak. Zaten junk e-posta kutusu, hackerlerden gelen yüzlerce “HoneyPot, (Zehirli Bal Küpü)” ile dolu. “Putin” isminin geçtiği bütün yazılı materyali yakın takibe aldıklarından şüpheniz olmasın. O halde ne diye ağrısız başımıza dert, olmayan şöhretimize de helal getiriyoruz?

Geçtiğimiz günlerde, İngiliz menşeli bir araştırma şirketi, Covid-19'un gen bağlantılarını keşfetmiş. Bundan sonraki aşılarda, bu bilginin işe yarayacağını düşünüyorlar. Yani bundan sonraki Covid varyantları için kişiye özel aşı bile üretebilirler. Laboratuvar ve araştırmaların gözünü seveyim.





Derde deva olmak için önce hastalığı tespit şart. Son birkaç aydır, Rusya'nın Ukrayna'yı istila haberleri ile oturup kalkıyoruz. Putin, dünyaya gözdağı vermek için, bölgesel harpten medet umuyor. Rus Konfederasyonları'nın (USSR) dağılmasından otuz küsür yıl sonra, Putin'in yeni bir Rus İmparatorluğu hevesine düşmesi, yetmiş yaş sendromları olarak görülüyor. Yaşayan despot lider profiline birebir oturan Putin'in gen haritasına ulaşmak imkansız ama, bilinen kan grupları üzerinde yapılacak deneyler, özelde ona, genelde orta ölçekli dikta bozuntuları için ileri yaş bunamalarına bir çare olabilir. Putin bir yetmiş yıl daha yaşayamayacağına göre, Putin-Rus İmparatorluğu'nun güneş yüzü görmeyeceği aşikar!





Ukrayna sınırına asker yığan Putin'in “Dediğim dedik, çaldığım düdük!” ısrarı, Ermenistan, Kazakistan'dan son şimdi de Tacikistan'a uzandı. Hazır orduyu yola çıkarmışken, Orta Asya'nın tamamına gözdağı vermiş olacak. Kazakistan'ın iki gün içinde dize gelmesinden sonra, Orta Asya devletlerinden fazla bir direniş beklemek beyhude olur. Düne kadar Kazakistan, dünyanın en hızlı büyüme trendini yakalayan ülkelerinden biri kabul ediliyordu. Bağımsız bir devlet ümidi kısa sürdü.





İmparatorluk rüyaları





İmparatorluk hevesleri için, mevcut bürokratik işleyiş diğer despotlar gibi Putin'in şehvetlerini tatmine yetmiyor. Yaşı ilerledi. Yıkıldığını gördüğü Sovyet İmparatorluğu'nu tekrar diriltme ütopyası onun için ciddi bir takıntı haline gelmiş durumda. Putin, Rus Federasyonu'nun dağılmasını, Ruslar için yirminci yüzyılın en trajik hadisesi olduğunu düşünüyor. İyi ama, nostalji ve “Düşmandan alalım eski yerleri” motivasyonu, yeni bir imparatorluk için yeter mi? Putin'in Ukrayna'yı Batı'ya kaptırma korkusu yeni değil. Eski Sovyet günlerinden kalma alışkanlıkları ile Ukrayna'ya arka bahçesi muamelesi yapmak için çitleri biraz öteye alınca işi halledeceğini düşünüyor. Ee, madem böyle bir ihtiras ile yanıp tutuşuyor o zaman bir şeylerden fedakarlık etmesi lazım. Alman Dışişleri Bakanı, bu ağır ve tehlikeli kumarın faturası ile alakalı kanaatini paylaşmış. Putin bu tehdidin, Rusya için altından kalkılması zor ambargo ve yaptırımlar demek olduğunu herkesten iyi biliyor. Savaş, harekat ve operasyonlar para, mühimmat ve risk demek. Putin'in yayılmacı ihtirasları ile dünya gündeminde kalması, ülkenin ekonomik sorunlarını çözmeyecek. İnanması zor ama ekonomistler, Rus ekonomisinin Sovyet Rusya döneminden çok daha kötü durumda olduğunu söylüyorlar. Yeraltı zenginlikleri açısından dünyanın sayılı ülkelerinden olan Rusya, bu üstünlüğünü kendi insanlarına refah, konfor ve iyi bir hayata dönüştüremiyor.





Kuzey komşumuzun yayılmacı hevesleri Saray Medyası'nın da iştahını kabarttı. “İmparatorluk refleksleri tekrar uyanmalı!” diye yazanlar bile var. Hani o, “İkinci Osmanlı” rüyaları gören budalalar var ya işte onlar. Kendi kendilerine “Bacak kadar boyu ile Putin, Rus imparatorluğunu tekrar ihya edecek. Bizim fidan boylu devletlimizin başı kel mi?” diye hayıflanıyorlar. İyi de, imparatorluk reflekslerini uyandırmak için beytü'l-mal'ın, yani hazinenin dolu olması gerekiyor. O işler öyle, Akdeniz'in dışına çıkamayan filikalar ya da papyonlu Barbaros Hayrettinler ile falan olmaz. Aklınızı başınıza alın!

Aşı da 'ha' deyince bulunamıyor. Covid-19 için bile bir yıldan fazla bir zaman beklemek gerekti. Lokman Hekim'den bu yana bütün simyacıların rüyası olan “Gençlik İksiri” şu ana kadar bulanamadı. Geçtiğimiz yüzyıl içinde, imparatorluk hırsının medyunu onlarca aklı kıt diktatör görmedik mi? Putin'in kan grubunu öğrensek bile, geliştirilecek aşı o ve benzeri despotlara yetişmeyebilir. Eh olsun. Bizim acelemiz yok! Bizim divaneler için de aynı aşı yararlı olabilir ama, onlar yine ya Rusya'dan ya da Çin'den getirmeyi tercih ederler. Kendileri bilir. Saray'ın değil imparatorluk gibi uzun vadeli yatırım yapacak, ayakta duracak hali yok!