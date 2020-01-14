Kadir İnanır'dan Bakan Soylu'ya cevap

HDP'nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kaleme aldığı "Devran" kitabının öyküleri, oyuncu Jülide Kural ve Ömer Şahin tarafından okuma tiyatrosu olarak sahneye taşındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önceki gece Kastamonu’da katıldığı bir programda, tiyatroyu izleyen sanatçıları hedef aldı. Soylu, tiyatroya giden sanatçı Kadir İnanır'ı hedefine koyarak, "Eksik yapmışsınız Kadir Efendi" ifadesini kullandı.





KONUŞMAK İSTEMİYORUM

Sanatçı Kadir İnanır Soylu'nun bu sözlerine karşılık “Konuşmak istemiyorum, bizim tek derdimiz barış olsun” demekle yetindi.