Samanyolu Haber /Gündem / Kadir İnanır'dan Bakan Soylu'ya cevap /14 Ocak 2020 10:50

Kadir İnanır'dan Bakan Soylu'ya cevap

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Devran" isimli kitabından sahneye uyarlanan tiyatro oyununa katılan Kadir İnanır'ı hedef alarak, "Birileri de karşısına geçip o tiyatroyu seyrediyor, alkışlıyor. Eksik yapmışsınız Kadir Efendi. Eksik yapmışsınız o tiyatroya gidenler" dedi. Kadir İnanır, Soylu'nun bu sözlerine karşılık “Konuşmak istemiyorum, bizim tek derdimiz barış olsun” cevabını verdi.

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HDP'nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kaleme aldığı "Devran" kitabının öyküleri, oyuncu Jülide Kural ve Ömer Şahin tarafından okuma tiyatrosu olarak sahneye taşındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önceki gece Kastamonu’da katıldığı bir programda, tiyatroyu izleyen sanatçıları hedef aldı. Soylu, tiyatroya giden sanatçı Kadir İnanır'ı hedefine koyarak, "Eksik yapmışsınız Kadir Efendi" ifadesini kullandı.

KONUŞMAK İSTEMİYORUM
Sanatçı Kadir İnanır Soylu'nun bu sözlerine karşılık “Konuşmak istemiyorum, bizim tek derdimiz barış olsun” demekle yetindi.
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