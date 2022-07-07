Samanyolu Haber /Gündem / Kadir Şeker hakkında tahliye kararı /07 Temmuz 2022 17:11

Kadir Şeker hakkında tahliye kararı

Kadir Şeker hakkında tahliye kararı verildi.

SHABER3.COM

Konya’da şiddet gören bir kadına yardım etmek isterken çıkan arbedede elindeki bıçakla olayın failinin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle yeniden yargılama sonucu tutukluluğunun devamına karar verilip cezası 10 yıl 10 aya indirilen Kadir Şeker hakkında tahliye kararı verildi.

Yargıtay'ın kararı sonrası tutuklu sanık Kadir Şeker, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün yeniden yargılandı. Duruşmada savcı, son mütalaasında, daha önce verdikleri mütalaayı tekrar ettiklerini belirterek, sanğın suçu haksız tahrik altında işlediği için cezasının azami oranda indirilmesini ve Şeker'in cezaevinde bulunduğu süre de göz önüne alınarak tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti ise Kadir Şeker’in cezasını 10 yıl 10 aya indirerek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Bunun üzerine Şeker'in avukatları, dün bir üst mahkeme olan 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tutukluluk halinin devamına itirazda bulundu. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi de itirazı kabul edip, Kadir Şeker'in tahliyesine karar verdi.

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