Kadir Şeker'e verilen ceza belli oldu

Konya'da şiddete maruz kalan bir kadına yardım etmek isterken Özgür Duran isimli erkeğin ölümüne neden olan Kadir Şeker 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.





Şubay ayında Konya'nın Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda Ayşe D.,'yi şiddete maruz bırakan Özgür Duran isimli erkeği engellemek isterken ölümüne yol açan Kadir Şeker (20) tutuklu yargılanıyordu.





Soruşturma sonunda Kadir Şeker hakkında, 'kasten öldürme' suçundan iddianamede, yargılamanın ömür boyu hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. Ayrıca, 'yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.





Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Şeker hakkında Cumhuriyet Savcısı da mütalaasında iddianameye bağlı kalarak suçun ağır tahrik altında işlendiğini belirterek, 'kasten adam öldürme' cezasının en alt sınırdan, tahrik indiriminin de en üst sınırdan verilmesi talep edildi. Şeker, suçu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 'kasten öldürme' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.