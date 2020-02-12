Samanyolu Haber /Gündem / Kadir Şeker'in tahliye talebine ret /12 Şubat 2020 20:15

Kadir Şeker'in tahliye talebine ret

Konya'da, bir kadını darbeden kişiyi engellemek isterken bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Kadir Şeker'in (20) tahliye talebi reddedildi. Mahkeme, delil durumunu ve Adli Tıp raporunu gerekçe gösterdi.

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Konya’da geçen hafta, üniversite sınavına hazırlanan 20 yaşındaki Kadir Şeker, bir parkta sevgilisi Ayşe D’yi döven Özgür Duran’a (32) müdahale etmek istemiş, Duran’ın saldırması nedeniyle ikili arasında boğuşma yaşanmıştı. 

Genci bir süre kovaladığı ve darbettiği ileri sürülen Duran, boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetmişti. Olayın ardından tutuklanarak cezaevine konulan Şeker’in tahliye talebi reddedildi. Konya 3. Sulh Ceza Hakimliği, polis tutanakları, mevcut delil durumu ve Adli Tıp raporunu da göz önünde bulundurarak Şeker’in tutukluluk halinin devamına karar verdi.
 
‘TEMENNİMİZ ADİL BİR KARAR VERİLMESİ’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de bugün Kadir Şeker’le ilgili açıklama yapmıştı. Partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Şeker’le ilgili bir soru üzerine, “Kadir, insani ve vicdani bir durum sergiledi. Bundan sonraki süreç tamamen yargıyla ilgili. Temenni ederiz ki adil bir karara varılır” demişti.
 
‘KİMSE KADİR SUÇLUDUR DİYEMEZ’

“Kimse ‘Kadir suçludur’ diyemez ama ortada ceset var” diyen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise “Olay daha yeni, zaman vermek lazım. Savcı verileri topluyor, soruşturma devam ediyor. Bu soruşturma sonucunda karara varılacak. Savcılık makamı kişilerin yalnızca aleyhine olan verileri toplamıyor. Kişinin lehine olanlar varsa onları da toplayarak soruşturmayı bitirecek. Şu anda kimse Kadir suçludur diyemez fakat bir ceset var ortada. Olay meşru müdafaa mı haksiz tahrik mi? Ya da farklı bir durum mu var bunların hepsi soruşturmadan sonra ortaya çıkacak. Şu bir gerçek, hakim ve savcılar da bizim gibi insan. Onların da vicdanı var, deliller çerçevesinde soruşturmayı tamamlayacaklar. Hepimize düşen soruşturmanın sonucunu beklememiz. Bir kişi tutuklu olunca suçlu olduğu söylenemez. Tutukluluk süreci tedbir amaçlıdır” ifadelerini kullanmıştı.
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