Kadir Topbaş da belediye başkanlığı döneminde jammer kullanmış

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun toplantı yaptığı otelde, valizlerin içinde jammer olduğunun belirlenmesinin ardından, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), "Belediye başkanları ve belediyelerin frekans kesici kullanması Türk Ceza Kanu'na göre suçtur" açıklamasını yapmıştı.





KADİR TOPBAŞ YÖNETİMİNDE DE KULLANILMIŞ!

EGM tarafından yapılan açıklamanın ardından İBB'nin AKP'li Kadir Topbaş yönetimindeki dönemde de 'jammer' kullandığı ortaya çıktı. Ekol TV'de yayınlanan programda, gazeteci Şaban Sevinç, Bilişim Uzmanı Ramazan Kılıçlı'ya "Kadir Topbaş döneminde İBB'ye jammer verdiniz mi?" sorusunu yöneltirken Kılıçlı, “Evet, verdik. Konvoyunda kullanılıyordu, güvenlik amaçlı" ifadeleriyle yanıt verdi.