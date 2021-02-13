Kadir Topbaş hayatını kaybetti

76 yaşındaki eski İBB Başkanı Topbaş, 16 Kasım tarihinde corona virüs nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Topbaş'ın hastanede geçirdiği sürede durumunun kötüye gitmesi nedeniyle kendisi entübe edilmişti. Topbaş'ın geçen hafta da diyalize bağlandığı haberi gelmişti. Topbaş, 2004'ten 2017'ye kadar İBB Başkanlığı görevini yürütmüştü.



KADİR TOPBAŞ KİMDİR?

08 Ocak 1945 tarihinde Artvin ilinin Yusufeli ilçesi'nde doğan Kadir Topbaş, henüz üç aylık iken babasının yanına İstanbul'a geldi.

Topbaş orta öğrenimine Işık Lisesi'nde başlayıp İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1972 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden, 1974 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. 1994–1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yaptı.

1999 yerel seçimlerinde Fazilet Partisi'den Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na seçildi. 28 Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerde AKP'den aday oldu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Topbaş bu görevinden 2017 yılında istifa etti.

