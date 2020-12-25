Samanyolu Haber /Gündem / Kadir Topbaş'ın durumu ciddi! /25 Aralık 2020 12:25

Kadir Topbaş'ın durumu ciddi!

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, 16 Kasım'dan bu yana yeni tip Koronavirüs (Covid19) tedavisi görüyor. Topbaş'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

SHABER3.COM

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, kaldırıldığı özel hastanede 16 Kasım'dan bu yana yeni tip Koronavirüs (Covid19) tedavisi görüyor.

Yaklaşık 40 gündür hastanede yatan Topbaş'ın tedavisi solunum cihazında bağlı şekilde devam ediyor.

16 Kasım'da hastaneye kaldırılan Topbaş'ın oğlu Mustafa Ömer Topbaş, babasının sağlık durumu hakkında şahsi Twitter hesabında kısa bir  açıklama yapmıştı. 

Topbaş, "Babamız Kadir Topbaş bu sabah yoğun bakıma alındı. Doktorlar önümüzdeki saatlerde şu an uygulanan basınçlı oksijen desteğinden pozitif bir ilerleme kaydedilemezse entübe etme durumunda kalabileceklerini söylüyorlar." ifadelerini kullanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kadir Topbaş'ın durumu ciddi! Sonraki Haber >>

İstanbulların yüreği ağzına geldi!

İstanbulların yüreği ağzına geldi!

Akit'çinin sorusunu cevaplamadı: Kurumun gazete niteliği taşımıyor

Akit'çinin sorusunu cevaplamadı: Kurumun gazete niteliği taşımıyor

Gergerlioğlu'ndan Soylu'ya cevap

Gergerlioğlu'ndan Soylu'ya cevap

Açız kardeşim, aç!

Açız kardeşim, aç!

‘Mütedeyyin kadınlara’ çıplak aramanın en ağırı yapılıyor

‘Mütedeyyin kadınlara’ çıplak aramanın en ağırı yapılıyor

Motorsiklet çarpan yavru fil kalp masajı ile hayata döndü

Motorsiklet çarpan yavru fil kalp masajı ile hayata döndü

Kamyon evin yatak odasına girdi

Kamyon evin yatak odasına girdi

Zincirleme Trafik kazası buna denir

Zincirleme Trafik kazası buna denir

Bunu dinliyorsanız ben hayatta değilim!

Bunu dinliyorsanız ben hayatta değilim!

PlayStation 5 için yumruk ve tekmeli kavga sosyal medyada gündem oldu

PlayStation 5 için yumruk ve tekmeli kavga sosyal medyada gündem oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:23:41