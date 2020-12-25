Kadir Topbaş'ın durumu ciddi!

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, kaldırıldığı özel hastanede 16 Kasım'dan bu yana yeni tip Koronavirüs (Covid19) tedavisi görüyor.





Yaklaşık 40 gündür hastanede yatan Topbaş'ın tedavisi solunum cihazında bağlı şekilde devam ediyor.





16 Kasım'da hastaneye kaldırılan Topbaş'ın oğlu Mustafa Ömer Topbaş, babasının sağlık durumu hakkında şahsi Twitter hesabında kısa bir açıklama yapmıştı.





Topbaş, "Babamız Kadir Topbaş bu sabah yoğun bakıma alındı. Doktorlar önümüzdeki saatlerde şu an uygulanan basınçlı oksijen desteğinden pozitif bir ilerleme kaydedilemezse entübe etme durumunda kalabileceklerini söylüyorlar." ifadelerini kullanmıştı.