Kadirov görevi bırakacak mı?

Çeçenistan Cumhuriyeti Başkanı Ramazan Kadirov, görevi bırakacağına dair iddiaların ardından açıklama yaptı.





Telegram kanalından açıklama yapan Kadirov, söz konusu iddiaları yalanlayarak, "Şu an görevi bırakma hakkım yok. Halk, bölgenin liderliği için bana güvendi. Bu güveni boşa çıkarmamak benim kutsal görevim. Görevi yalnızca onlara ve Rusya Devlet Başkanı'na sorarak bırakabilirim. Görevi kalıcı olarak bırakma konusunu gelecekte konuşacağız. Şimdi yıllık iznimi bile kullanmayacağım" dedi.





Kadirov, "Ülkemizin Donbass'ta küresel satanizmle savaştığı bu kritik dönemde ne yerel yetkililer ne de tüm rütbeden askeri görevliler tatile gidemez" diye devam etti.