Samanyolu Haber /Dünya / Kadirov, Musk'ın hediyesi olan Cybertruck'a makinalı tüfek entegre etti /18 Ağustos 2024 08:46

Kadirov, Musk'ın hediyesi olan Cybertruck'a makinalı tüfek entegre etti

Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, Cybertruck'ı Tesla'nın sahibi Elon Musk'ın hediye ettiğini iddia etti.

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Rusya'ya bağlı özerk Çeçenistan Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, Cumartesi günü resmi Telegram kanalında yaptığı paylaşımda elektrikli araçlar üreten Tesla'nın sahibi Elon Musk'ın kendisine hediye ettiğini iddia ettiği bir Cybertruck'a makineli tüfek entegre ettiğini ve aracın Ukrayna'da devam eden Rus işgalinde kullanılacağını söyledi.

Videoda Kadirov, Çeçenistan'ın başkenti Grozni'de aracı kullanırken görüntüleniyor.

Kanalda yazdığı mesajda "Elon, teşekkür ederim! Grozni'ye gel, seni en değerli misafirim olarak karşılayacağım!" ifadelerini kullanan Kadirov, "Rusya Dışişleri Bakanlığımızın böyle bir seyahate karşı çıkacağını sanmıyorum" diye ekledi.

Kadirov, "Ve tabii ki özel askeri operasyonun tamamlanmasına katkıda bulunacak yeni icatlarınızı bekliyoruz" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Rus yetkililer, Ukrayna'da devam etmekte olan işgali "özel askeri operasyon" olarak adlandırıyorlar.

Cybertruck'ın, ithalat kısıtlamalarının bulunduğu Rusya'ya nasıl ulaştığı henüz netlik kazanmadı. Musk da Kadirov'un bu iddiasıyla alakalı herhangi bir açıklamada henüz bulunmadı.

Cybertruck'ı üreten Tesla, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Avrupa Birliği (AB) ve diğer Batılı ülkeler tarafından uygulanan kapsamlı yaptırımlar ve ihracat kontrolleri nedeniyle Rusya'ya elektrikli araçlarını ihraç edemiyor. Söz konusu yaptırımlar, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana yürürlükte bulunuyor.

Bir düzenleme de, AB'nin Rusya'ya değeri 50.000 eurodan (1.85 milyon Türk Lirası) fazla olan otomobillerin ihraç edilmesini yasaklamakta ki bu da genellikle bu fiyat eşiğini aşan pek çok Tesla modelini etkiliyor.
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