Kadirov: Rusya Kiev'i de ele geçirmeyi hedefliyor

5:37 Ukrayna'nın doğusunda 48 yaralı ve yaşlı hasta, hastaneye dönüştürülen bir trenle kurtarıldı



















4:43 Zelenskiy: Rusya 'korkakça' hatalar yaptığını kabul edemiyor















Rusya Federasyonu’na bağlı özerk Çeçenistan Cumhuriyeti'nin lideri Ramazan Kadirov, Rusya'nın Ukrayna'da sadece Mairupol'e değil, başkent Kiev ve diğer başka kentlere yönelik askeri harekatlar başlatacağını söyledi.Ramazan Kadirov bugün Telegram hesabına yüklediği videoda, Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk ve Donetsk bölgelerini "tamamen özgürleştireceklerini", daha sonra da Kiev ve diğer kentleri alacaklarını belirtti.Kadirov, "Sizi temin ederim ki, bir adım bile geri atılmayacak" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i destekleyen Kadirov, Putin'in en çok güvendiği isimler arasında yer alıyor. ABD ve Avrupa Birliği, Kadirov'u, Çeçenistan'da insan hakları ihlalleri yapmakla suçluyor. Kadirov ise kendisine yönelik tüm suçlamaları reddediyor.Ukrayna'nın doğusunda 48 yaralı ve yaşlı hasta, hastaneye dönüştürülen bir trenle kurtarıldı. Tren yolculuğu, uluslararası yardım kuruluşu Médecins Sans Frontières (Sınır Tanımayan Doktorlar) tarafından organize edildi. Bu, Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana MSF'nin dördüncü kurtarma operasyonu.Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk kentinde bir tren garına Cuma günü düzenlenen ve 57 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası ise ilk kez bölgeden tahliyeler gerçekleştirilmiş oldu. Trendekilerin çoğu Ukraynalı 13'ü sağlık görevlisiydi. MSF yetkilileri, treni en erken Pazar akşamı yeniden Ukrayna'nın doğusuna göndermeyi planlıyor.Dünya Bankası, Ukrayna ekonomisinin bu yıl Rusya'nın ülkeyi işgale başlaması ve çıkan savaş yüzünden yüzde 45 küçüleceğini tahmin ettiğini açıkladı. Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Anna Bjerde, Ukrayna'nın ayakta kalması için "derhal büyük bir mali desteğe" ihtiyaç duyduğunu söyledi.Dünya Bankası işgal sonrası Ukrayna'ya yaklaşık 1 milyar dolar yardım yapmış, önümüzdeki aylarda da 2 milyar dolar daha yardım sözü vermişti. Ukrayna, dünyanın önde gelen ayçiçek yağı ve buğday ihracatçıları arasında yer alıyor. Ancak Rusya'nın 24 Şubat'ta ülkeyi işgale başlaması, Ukrayna'nın ayçiçek yağı ve buğday ihracatını da durma noktasına getirdi.Rusya'nın işgali öncesi Ukrayna'nın nüfusu yaklaşık 44 milyondu. İşgal ve savaş nedeniyle Ukraynalıların yaklaşık yüzde 25'i evlerini terk etmek zorunda kaldı.Öte yandan, Dünya Bankası Rusya ekonomisinin de yaptırımlar nedeniyle muhtemelen bu yıl yüzde 11,2 küçüleceğini açıkladı. Dünya Bankası'nın bu yıl resesyona girmesini öngördüğü diğer ülkeler arasında Belarus, Kırgızistan, Moldova ve Tacikistan da bulunuyor.Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkelerinin doğusunda daha kapsamlı operasyonlar yapmasına hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi. Pazar akşamı Facebook hesabından halka seslenen Zelenskiy, işgalci Rus güçleri, işkence yapmak ve korkakça davranmakla suçladı. Zelenskiy, "Bize karşı daha fazla füze kullanabilirler, hatta havadan bizi daha fazla bombalayabilirler. Ancak onların eylemleri karşısında hazırlıklıyız. Yanıt vereceğiz" dedi.Ukrayna lideri, Rusya'nın, ülkelerindeki sivil ölümlerinin Ukrayna ordusunun saldırılarının sonucu olduğu yönündeki iddiaları için "zayıflık işareti" dedi. "Ruslar Buça'daki cinayetlerle ilgileri olmadığını söylüyor, cinayetlerin arkasında bizim olduğumuzu iddia ediyor" diye konuşan Zelenskiy, sözlerini şöyle sürdürdü: "Neden böyle diyorlar, biliyor musunuz? Korkak olduklarından. Çünkü bu korkaklık. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı izlediği politikanın on yıllardır hatalı olduğunu kabul etmekten korkuyorlar."Rusya Ukrayna işgalindeki gelişmeler sonrası işgali yöneten askeri komuta kademesini yeniledi. Savaşın yönetimi 61 yaşındaki General Aleksandır Dvornikov’a verildi. Kremlin’in 9 Mayıs öncesi bir başarı ortaya koymak istediği değerlendiriliyor. Bu tarihte Rusya, İkinci Dünya Savaşı zaferini kutlayacak.Ukrayna işgali artık Güney Askeri Bölgesi tarafından yönetilecek. Bu General Dvornikov’un yönetimindeki ordu. BBC Ukrayna servisine konuşan uzmanlar, bu değişimle savaş bölgelerinde daha iyi bir koordinasyon beklenebileceğini öngörüyor. Dvornikov’un Suriye tecrübesi öne çıkarılıyor. Avusturyalı askeri uzman Tom Cooper’a göre Dvornikov ataması ile Rus askeri manevralarının niteliği değişebilir. Dvornikov’un rütbe olarak işgalde görevli diğer bütün generallerde daha üstte olduğu bu nedenle kararlarının sorgulanmayacağı belirtiliyor.