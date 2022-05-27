Samanyolu Haber /Gündem / Kadirov'a göre Ukrayna bitti, sıra onlarda : ‘Saniyeler içerisinde neler olacağını görürsünüz’ /27 Mayıs 2022 09:15

Kadirov'a göre Ukrayna bitti, sıra onlarda : ‘Saniyeler içerisinde neler olacağını görürsünüz’

Rusya ile Ukrayna arasında savaş devam ederken Çeçen lider Ramazan Kadirov hedef yükseltti. Putin'e yakınlığıyla bilinen Kadirov, Polonya'yı açık açık tehdit etti.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde üçüncü ay geride kalırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla tanınan Çeçen lider Ramazan Kadirov, Polonya’yı açık açık tehdit etti.

Kadirov, Polonya’nın Ukrayna’ya verdiği desteği hatırlatarak, misilleme olarak ülkeye askeri saldırı başlatmakla tehdit etti.

Varşova yönetimi, Rus kuvvetlerinin üç aylık işgali boyunca Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in en güçlü müttefiklerinden biri oldu.

‘UKRAYNA BİTTİ SIRA POLONYA’DA

İngiltere merkezli Telegraph gazetesinin haberine göre, Polonya, batıya kaçan binlerce Ukraynalı mülteci için bir geçit görevi gördü ve aynı zamanda Avrupa Parlamentosu’nda Rusya’ya gaz ve petrol ithalatını yasaklama çağrısında bulunarak Moskova yönetimine tepkisini gösterdi.

Chechen chief Kadyrov: Russia forces will control Mariupol steelworks Thursday -Interfax

Kendisine Putin’in ‘piyadesi’ diyen 45 yaşındaki Kadirov, dün paylaştığı mesajında, ‘Ukrayna artık bitti. Şimdi ilgimiz Polonya’da… Ukrayna’nın işi tamamen bittiğinde, size altı saniyede neler yapabileceğimizi gösterebiliriz.’ dedi.

Daha önce de sık sık sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündem olan Kadirov’un bu sözleri de uluslararası basında oldukça ses getirdi.

‘RESMİ ÖZÜR BEKLİYORUZ’

Kadirov, daha önce de Polonya’yı “Silahlarınızı ve paralı askerlerinizi alıp, büyükelçimizden resmi olarak özür dileseniz iyi olur” diye uyarmıştı.

Kadirov’un askerleri Ukrayna’da savaş suçları işlemekle suçlanıyor ve Kadirov’un kendisinin de herhangi bir yargısız infazda yer almadığını reddetmesine rağmen bu tür durumlarda yer aldığı biliniyor.

Çeçen güçlerinin büyük bölümü ise şu an Mariupol’de…. Bir kısmı ise hala Kiev yakınlarındaki kasabalarda yer alıyor.
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