Kadirova’nın ağabeyinden flaş açıklama

“Bir insan silahı göğsüne dayayarak ateş ettiyse nasıl yanık izi olmaz?” diye soran Kadirova “Mermi girişlerinin etrafında yanık izi yoktu. Kardeşimin önce darp edildiğini, kafasına sert bir cisimle vurulduğunu ve ardından uzak mesafeden ateş edilerek öldürüldüğünü düşünüyorum” diye konuştu.







Ailece büyük acılar yaşadıklarını ifade eden Ali Kadirova, yaptığı açıklamada, özellikle annelerinin kötü durumda olduğunu ve acıya dayanamayarak ölmesinden korktuklarını ifade etti.





Birgün’ün heberine göre, kardeşinin intihar etmediğini vurgulayan Muhammet Ali Kadirova sözlerine şöyle devam etti: “Olay gecesi Şirin Ünal’ın beni araması üzerine evine gittiğimde polisler ve savcı oradaydı. Savcı, ‘Bakma kötü olursun’ dedi ve ısrarlarım sonucu bir polis memuruna ‘Cep telefonu ile çekilen fotoğrafları göster’ dedi. Fotoğraflarda kardeşimin yüzü kanlar içindeydi. Ardından Adli Tıp Kurumu’na gittiğimde yine izinle kardeşimi gördüm. Yüzünde bulunan kan izleri temizlenmişti.”





Ağabey Kadirova ayrıca, “Kardeşime ‘Fuhuş yapıyordu’ denilerek iftira atıldı. Bir süre önceye kadar korkuyordum ancak artık korkmuyorum. En fazla kardeşimin yanına giderim. Kardeşimi Özbekistan’a götürdüğümüzde otopsi yaptırmak istedik. Bizlere ‘Otopsi yapılacak bir yeri kalmamış’ dediler. Kardeşimin bedenine zarar verilerek ne amaçlandı? Ne gizlenmeye çalışılıyor?” diye konuştu.





KAYITLAR İNCELENEBİLİR





Otopsi esnasında Kadirova’nın bedenine zarar verildiği iddialarına ilişkin konuşan Adli Tıp Uzmanı Şebnem Korur Fincancı, “Otopsi işlemi fotoğraflar ve videolar ile kayıt altına alınır. Avukatlar talep ettiği takdirde bu görüntülere ulaşabilir. Otopside iç organlar çıkarılır, incelemeler yapılır ve karın boşluğuna yerleştirilir. Ayrıca otopsi işleminde çoklu örnekler ile çalışılır. Yani üst laboratuvara yeni bir inceleme talebinde bulunulabilir. Otopsi görüntüleri olmadan yorum yapmak çok sağlıklı olmaz ve yorum yapmak için ciddi bir inceleme gerekiyor” dedi.





ELÇİLİK BAŞSAVCIYLA GÖRÜŞTÜ





Özbekistan Büyükelçiliği yetkililerin cuma günü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gittiği ve bilgi aldığı öğrenildi. Büyükelçilik yetkilileri görüşmeyle alakalı ilerleyen günlerde açıklama yapabileceklerini ifade etti. Nadira Kadirova’nın, Ünal’ın evinde çalışma izni olmadan kaçak olarak çalıştığı, sigortasının yapılmadığı öğrenildi.