Kadirova’nın AKP’li ismin aracındaki görüntüleri çıktı

23 yaşındaki Özbek vatandaşı Nadira Kadirova'nın evinde ölü olarak bulunduğu AKP milletvekili Şirin Ünal’ın makam aracında olduğunu gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı.







Artı TV programcısı Erk Acarer’in ulaştığı görüntülerde şüpheli bir şekilde ölen Kadirova’nın, Şirin Ünal'ın makam aracında yüksek sesle müzik dinlediği görülüyor.





Aracın trafikte hareketli olduğu anlaşılan görüntülerde, Kadirova müzik dinlerken kendisini videoya çekiyor.





Kadirova'nın Şirin Ünal'ın meclisteki makamında da görüntüleri ortaya çıkmıştı.





AKP’li Şirin Ünal, Kadirova’da “şizofreni” belirtileri olduğunu iddia etmiş ve intihar ettiğini söylemişti.





Ünal şu ifadeleri kullanmıştı:





“Şu ana kadar bana gelen bilgilere göre tamamen bir intihar. İntihar olayı şizofrenlik belirtisi… Şizofrenlik belirtileri vardı. Dolayısıyla, biz savcılığımızın vereceği kararı bekliyoruz ve ona uyacağız.”