Kadirova'nın ağabeyi: Görüntüler öldürüldüğünü gösteriyor

Özbekistan uyruklu Nadira Kadirova’nın AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın Ankara Çankaya’daki evinde şüpheli şekilde ölü bulunmasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Olay yerine ait polis ekiplerinin görüntülerinin izleyen Kadirova’nın ağabeyi Muhammet Ali Kadirova, Ünal’ı şüpheli ölümden sorumlu tuttu.





AKP’li Ünal’ın evinde 23 Eylül 2019 tarihinde hayatını kaybeden Nadira Kadirova’nın şüpheli ölümüne ilişkin yargısal süreçte, “Kovuşturmaya yer yoktur” kararı verilerek kapatılan dosya Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşınmıştı. Dün, Kadirova’nın hayatını kaybettiği gün polis ekipleri tarafından yapılan olay yeri incelemesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı.





Görüntüleri izledikten sonra Mezopotamya Ajansı’na (MA) konuşan Kadirova’nın Rusya’da yaşayan ağabeyi Muhammet Ali Kadirova, kardeşinin şüpheli ölümünden Ünal’ı sorumlu tutarak, şunları söyledi:





“KARDEŞİMİ ÖLDÜRDÜ”





“Hem kardeşime uyuşturucu iğneler vurmuşlar, hem boğuşmalar olmuş. Orada eminim birden fazla kişi kardeşimi dövmüştür. Kardeşimin vücudunda darp izleri, morarmalar vardı. Başının arkasına darbe almıştı. Sol gözünün altında morluklar vardı. Kardeşimi Ünal ölürdü. Eğer Ünal olmasaydı bu cinayet çoktan aydınlatılmıştı ve suçlular cezalandırılmıştı. Bu görüntüler Şirin Ünal’ın kardeşimi öldürdüğünü ortaya çıkarıyor.”





Kadirova, takipsizlik kararına yaptıkları itirazın da reddedildiğini hatırlatarak, şunları ekledi:







“Ne yaptıysak önümüze bir engel çıkarıyorlar ve olayı kapatmaya çalışıyorlar. Kardeşimin cenazesini Bilkent Şehir Hastanesi’ne götürdük. Orada da kardeşime öldürülmeden önce ilaç verildiği anlaşıldı. Biz bu ilacın ne olduğunu, ne zaman verildiğini öğrenmek istediğimizde doktorlar bize cevap vermedi. Avukatımıza bunun cevabını vermedi. Çünkü Şirin Ünal hastanedeki doktorları da savcıları da emniyeti de elindeki haram parasıyla ve mevkisiyle satın aldı. Bu baskıyla karşı karşıya kaldık.”





“ÜNAL’IN TACİZİNE UĞRADI”





Ünal’ın Ankara Çankaya’da bulunan evinde çalışan Kadirova’nın 23 Eylül akşamı vekile ait silahla yaşamına son verdiği iddia edilmişti. Kadirova’nın yakın bir arkadaşı ise olaydan önce ev işçisi olarak çalışan Kadirova’nın, Ünal’ın tacizine uğradığını ve kendini öldürmeyi düşündüğünü söylediğini aktarmıştı.