Samanyolu Haber /Gündem / 'Kadirova'nın AKP'li Ünal'ın makamında ve ayrı rezidansında fotoğrafları var' /22 Ekim 2019 17:02

'Kadirova'nın AKP'li Ünal'ın makamında ve ayrı rezidansında fotoğrafları var'

AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın evinde şüpheli şekilde ölen Özbek Nadira Kadirova’nın avukatı Birol Öztürk, Kadirova'nın İstanbul’da Ünal’a ait bir rezidansta zaman zaman kaldığını, TBMM’de milletvekilinin odasında fotoğraflar çektirdiğini anlattı.

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RS FM’de Atilla Güner'in programına konuşan Avukat Birol Öztürk fotoğrafların Nadira’nın ağabeyi Muhammed Ali tarafından kendisine ulaştırıldığını anlattı. Sputnik'te yer alan habere göre avukat Öztürk şunları anlattı:

“Maddi gerçekliğin ortaya çıkmasını istiyorum. Hakikat neyse çıksın. Bazı kuşkular var ki soruşturma süreci devam ediyor. İntihar vakası varsa, bunun geçmişi olmalı. Nadira olay günü dahi kayıt olduğu dersaneye gidip, üniversite sınavını kazanmaya çalışan birisi. ‘Patronlarım izin vermediği için gelemiyorum” diyor kurs sahibine. Durum böyleyken, ne oldu da intihar etti? Bunun aydınlatılmasını istiyorum. Henüz Adli Tıp’ın raporu tamamlanmamış. Sayın vekilin Meclis’teki odasında fotoğraflar çektirmiş. Gelmiş orada kabul görmüş. Hayatın olağan akışına uygun değil bize göre. Çünkü Nadira, hasta eşe bakmakla görevli bir çalışan. Üstelik İstanbul’da da Sayın Şirin’in Mecidiyeköy’deki rezidans dairesinde de fotoğraf çektirmiş paylaşmış. Savcılık dosyasına bu fotoğrafları sunacağız. Abisi Muhammed bize ulaştırdı bunları. Sayın vekilin ifadesinde de geçiyor. Olaydan birkaç saat önce, vekille yemek yiyorlar. İntihar edecek kişi böyle bir yemek masasına oturur mu? Bunlar kafamızda soru işaretleri bırakıyor. Bizim amacımız insanları zan altında bırakmak değil gerçekleri ortaya çıkarmak.”


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