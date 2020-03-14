Kadirova'nın annesi: Kızımı öldürüp 'intihar etti' diyerek dosyayı kapattılar

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, AKP Milletvekili Şirin Ünal’ın evinde hayatını kaybeden Nadira Kadirova’nın annesi kızının ölümü ardından ilk kez açıklama yaptı. Yargının takipsizlik kararına isyan eden Ra'no Kadirova, “iftira attılar, intihar etti, diyerek dosyayı kapattılar” dedi. Ra’no Kadirova, BirGün’e yaptığı açıklamada, kızının cenazesinin Özbekistan’a gönderilme sürecine dikkat çekerek “Dosyanın kapatılmasını istemiyorum, kızım intihar etmedi, onu öldürdüler. Bir değil, iki el ateş etmişler. Bir günde Özbekistan’a gönderdiler. Eğer kendini vurmuş olsaydı 15-20 gün, Adli Tıp raporu hazır olana kadar bekleyeceklerdi” diye konuştu.







'ÜNAL OKULA GÖNDERECEKTİ'







AKP’li Ünal’n evinde kamera olduğunu iddia eden Ra’no Kadirova ağlayarak, “Kamera kayıtları nerede? Çünkü Adli Tıp çalışanlarının, savcıların, bizim Özbek konsolosların ağzını kapatarak bir günde Özbekistan’a gönderdi. Benim kızım kendini öldürecek biri değildi. Türkiye'ye okumak için gitmişti. Ünal onun okula girmesine yardım edecekti” dedi. “Biz uzaktayız, elimizden bir şey gelmez. Bana yardım edin, bu insanı bırakmayın, adalet yerini bulsun diye konuşan Kadirova sözlerini şöyle tamamladı: “Kızım 24 Aralık'ta (2018) Özbekistan’a gelmişti ama 16 Ocak'ta Türkiye’ye dönmesini istedi, ‘okumak istiyorsan geleceksin’ dedi. Ünal’ın kızı, annesinin hastalandığını söyledi. Annesi, ‘Nadira gelsin’ diye kavga çıkarmış, bu yüzden kızım geri dönmek zorunda kaldı. Ben kızıma defalarca 'oradaki işi bırak, hem maaşı az hem iş çok zor' dedim. Nadira, ‘anneciğim, olsun, zorlansam da çalışacağım, okuyacağım, buraya okumak için geldim’ dedi. Altı ay oldu, altı ay içinde kendisi de kızı da aramadı. Bir başsağlığı dilemediler.”