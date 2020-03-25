Samanyolu Haber /Gündem / Kadirova'nın avukatı takipsizlik kararına itiraz etti /25 Mart 2020 11:34

Kadirova'nın avukatı takipsizlik kararına itiraz etti

AKP Milletvekili Şirin Ünal’ın evinde şüpheli bir şekilde ölü bulunan Nadira Kadirova olayına ilişkin verilen takipsizlik kararına aile avukatı itiraz etti.

SHABER3.COM

AKP milletvekili Şirin Ünal’ın evinde yaşamını yitiren 23 yaşındaki Nadira Kadirova için verilen takipsizlik kararına itiraz edildi.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre, ailenin yeni avukatı Prof. Dr. İlyas Doğan’a göre soruşturma dosyası ihmallerle dolu.

İtiraz dilekçesinde, Şirin Ünal'dan DNA örneği alınarak, Kadirova'dan elde edilen bulguların karşılaştırılması istendi. Doğan'ın itirazını Sulh Ceza Hakimliği değerlendirecek. 

Kadirova’nın dosyasını takipsizlik kararıyla kapatılırken, ailenin avukatı Doğan, "Maktulün rahminde sadece erkeklerde olan prostat spesifik antijen (PSA) bulgusu var" demişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kadirova'nın avukatı takipsizlik kararına itiraz etti Sonraki Haber >>

İtalya'da karantina kuralları için dronelar kullanılıyor

İtalya'da karantina kuralları için dronelar kullanılıyor

Bakanlarla uzaktan görüşme!

Bakanlarla uzaktan görüşme!

Herkes diken üstünde!

Herkes diken üstünde!

Rektör, yerli tohum üretim tarlasına dozerle daldı!

Rektör, yerli tohum üretim tarlasına dozerle daldı!

Hocaefendi'den koronavirüs salgınıyla ilgili değerlendirmeler

Hocaefendi'den koronavirüs salgınıyla ilgili değerlendirmeler

Sağlık çalışanına dokunanı görürsem...

Sağlık çalışanına dokunanı görürsem...

Vuhan'dan ayrılan doktorlar uğurlandı

Vuhan'dan ayrılan doktorlar uğurlandı

Hollanda lale soğanlarının %80'ini imha etti

Hollanda lale soğanlarının %80'ini imha etti

Gergerlioğlu: Sağlık Bakanı 'pandemi hastanelerini KHK'lı doktorlara açacağız' dedi

Gergerlioğlu: Sağlık Bakanı 'pandemi hastanelerini KHK'lı doktorlara açacağız' dedi

Hastaların yarısı Türk çıktı, Türkiye asıllı bakan çağrı yaptı: Sosyalleşmeyi durdurun

Hastaların yarısı Türk çıktı, Türkiye asıllı bakan çağrı yaptı: Sosyalleşmeyi durdurun
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:15:56