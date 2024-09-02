Samanyolu Haber /Gündem / Kafa kafaya çarpıştılar: Çok sayıda ölü ve yaralı var /02 Eylül 2024 14:48

Kafa kafaya çarpıştılar: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında, bir yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi ise yaralandı.

SHABER3.COM

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.

Gökçebey-Yenice yolu Karahatipler mevkisinde, Metro Turizme ait 61 S 0870 plakalı Bartın-Erzurum seferini yapan yolcu otobüsü ile 37 HB 447 plakalı tomruk yüklü kamyon çarpıştı.

İhbar üzerine, olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otobüste sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Otobüs ve kamyon sürücülerinin hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık görevlileri, 23 yaralıyı Gökçebey Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, Vali Osman Hacıbektaşoğlu da kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Öte yandan otobüste sıkışan sahibinin önünde bulunan bir kedi, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak jandarma görevlilerine teslim edildi.

Vali Hacıbektaşoğlu, gazetecilere, Bartın-Erzurum seferini yapan otobüste 21 yolcu ve 3 mürettebatın bulunduğunu belirterek, "Otobüs ve kamyon şoförü maalesef hayatlarını kaybetti, Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Diğer yolcu mürettebat 23 kişi şu anda tahliye edildi, 3'ünün durumu ağır. Büyük geçmiş olsun. Yaralılarımızın durumunu takip ediyoruz, Allah'tan acil şifalar diliyorum. Vefat eden ve sıkışan iki şöförü ekiplerimiz çıkarmaya çalışıyor." diye konuştu.

Hacıbektaşoğlu, bir gazetecinin kazanın oluş sebebine ilişkin sorusuna şu yanıtı verdi:

-Bir şerit ihlali var ama bunu bilemiyoruz tabii, arkadaşlarımız inceleyecekler, araştıracaklar, bunu kesin ortaya koyacaklar.

-Şu anda hava yağışlı, şerit ihlali, sollamadan mı kaynaklı, kaymadan mı kaynaklı bilmiyoruz, tamamen soruşturmayla ortaya çıkacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kafa kafaya çarpıştılar: Çok sayıda ölü ve yaralı var Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:08:59