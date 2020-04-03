Samanyolu Haber /Sağlık / Kafa karıştıran bir açıklama daha /03 Nisan 2020 19:28

Kafa karıştıran bir açıklama daha

Koronavirüs'ten korunmak için yapılan açıklamalar kafa karışıklığına sebep oluyor. Şimdi de "Sağlıklı kişilerin maske takmasına gerek yok." deniliyor.

SHABER3.COM

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarık Jasareviç, maskelerin yeni tip Koronavirüs'ten (Covid-19) korunmayı garanti etmediğini ve sağlıklı kişilerin maske takmaması gerektiğini ifade etti.

Jasareviç, DSÖ'nün maske konusundaki görüşünün değişmediğini belirterek, "Sağlık kişilerin maske takmalarına gerek yok. Semptomları olan kişiler, diğerlerini korumak için maske takmalıdır. Bunun yanında, hastalara bakan kişiler, bulaşma riski sebebiyle maske takmalıdır." dedi.

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Maskenin tek başına virüsten korunmanın garantisi olamayacağının altını çizen Jasareviç, maskenin diğer ihtiyati tedbirlerle birlikte kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

Sputnik'e mülakat veren Jasareviç maskelerin yanlış güvenlik hissi oluşturabileceği ikazında bulundu: "Bunun sonucunda insanlar, ellerin yıkanması gibi önlemleri unutacak. Eğer maskenin nasıl doğru takıldığını bilmiyorsanız, yüzünüze her zamankinden çok daha fazla dokunacaksınız." 
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