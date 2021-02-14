Kafa karıştıran son araştırma: 'C vitamini ve çinko Kovid-19'a karşı yardımcı olmuyor'

JAMA Network Open dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, viral soğuk algınlığı ve griple mücadelede rüştünü ispatlamış olan C vitamini ve çinko, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı etkili değil.





Daily Mail'in aktardığına göre araştırmada, Kovid-19'a yakalanarak evde tedavi olan ve 214 yetişkinden oluşan 4 ayrı grup belirlenerek, bu hastalara yüksek dozda C vitamini, yüksek dozda çinko ya da her ikisi de verildi.





Bu arada dördüncü gruba ise ateş düşürücü ilaçlar verilerek dinlenmeleri ve su içmeleri söylendi, fakat belirtilen takviyelerin hiçbirini almadılar.





Bilim insanları, ilk 3 grupta Kovid-19 semptomlarının azaldığına ilişkin herhangi bir kanıt ortaya çıkaramadı.



