Samanyolu Haber /Sağlık / Kafa karıştırdı: Bu sonucu bekliyorduk /16 Ağustos 2020 10:05

Kafa karıştırdı: Bu sonucu bekliyorduk

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dün son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık. Bu sonucu bekliyorduk" ifadesini kullandı. Vatandaşlarsa "madem bu büyük vak'a artışı bekleniyordu, neden normalleşme öne alındı" diye soruyor.

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Sağlık Bakanı Koca, dün son 45 günün en yüksek vaka sayısının açıklandığı belirterek, bu sonucun beklendiğini söyledi.

Koca, koronavirüs vaka sayılarındaki artışa ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Dün, son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık. Bu sonucu bekliyorduk. Her birimiz, güç birliği içinde, salgınla sağlık ordumuzun birer üyesi gibi savaştığımızda aldığımız sonucu unutmayın. Tedbirlere karşı eli kolu bağlı virüs, bizi yıldıramaz. Bu savaşta yine beraber miyiz?"

Bakan Fahrettin Koca'nın da dün paylaştığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre, 1256 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Verilere göre son 24 saatte 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 248 bin 117, can kaybı 5 bin 955 oldu.
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