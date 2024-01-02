Samanyolu Haber /Gündem / Kafaları karıştıran operasyonlar: Aynı çete iki kere çökertilmiş! /02 Ocak 2024 14:24

Kafaları karıştıran operasyonlar: Aynı çete iki kere çökertilmiş!

Sosyal Medyayı sık kullanan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya , Kafes-27 operasyonu ile “Şahinler” olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Yerlikaya, 29 Eylül’de yaptığı açıklamada da aynı suç örgütünün çökertildiğini paylaşmıştı.

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Antalya merkezli üç ilde "Kafes-27" operasyonu düzenlendi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, '"Şahinler'" organize suç örgütünün çökertildiğini, örgüt elebaşının da aralarında bulunduğu 15 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya'nın 29 Eylül 2023'te de yaptığı sosyal medya paylaşımında "Şahinler organize suç örgütü çökertildi" yazdığı görüldü.


İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şahinler" adlı organize suç örgütüne yönelik Antalya merkezli 3 ilde "Kafes-27 Operasyonu" düzenlendiğini belirtti. Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Antalya merkezli  3 ilde düzenlenen “KAFES-27” Operasyonunda "ŞAHİNLER" olarak bilinen Organize Suç Örgütü Çökertildi ! Operasyonda aralarında örgüt elebaşı İlkay YILMAZ’ın da yer aldığı 15 şüpheli gözaltına alındı !Operasyon devam ediyor ! Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki: Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından “Ulusal Organize Suç Örgütü Elebaşı Sedat ŞAHİN’in adını kullanan”; ŞAHİNLER" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik Antalya, Kocaeli ve Muğla olmak üzere 3 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-27” Operasyonunda; Antalya Kaş’taki işletme sahiplerine Kasten Yaralama, Mala Zarar Verme, Tehdit ve Hakaret suçlarıyla baskı kurarak işletmeleri ele geçirdikleri, Eğlence mekanlarındaki müşterileri tehdit ettikleri, mekanlarda kalabalık şekilde durup gövde gösterisi yaparak mekanlar üzerinde hakimiyet kurdukları, Bölge işletmelerinden bedelsiz faydalandıkları, para isteyen iş yeri çalışanlarını darp ettikleri ve Kalabalık gruplar halinde gezerek halk üzerinde baskı kurdukları tespit edildi." ifadelerini kullandı.

29 EYLÜL'DE DE "ÇÖKERTİLMİŞTİ"
Öte yandan Ali Yerlikaya'nın 29 Eylül 2023'te de attığı bir tweette aynı çetenin çökertildiğini yazdığı görüldü.


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