Samanyolu Haber /Spor / Kafası kırılan Raul Jimenez ameliyat oldu /01 Aralık 2020 12:18

Kafası kırılan Raul Jimenez ameliyat oldu

İngiltere'de Premier Lig'de Arsenal maçında David Luiz ile çarpışan ve kafatası kırılan Wolverhampton'un golcüsü Raul Jimenez ameliyat oldu.

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Arsenal maçında David Luiz ile çarpışan ve kafatası kırılan Wolverhampton'un golcüsü Raul Jimenez'in ameliyatı başarılı geçti ve oyuncu dinlenmeye çekildi.

Kulüpten yapılan açıklamada 29 yaşındaki Jimenez'in sağlık durumunun iyi olduğu ve ameliyatın başarılı geçtiği aktarıldı. 

Futbolseverleri korkutan sakatlığın akabinde Jimenez'in sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. 

Wolverhampton kulübü, Arsenal kulübüne oyuncunun sağlık durumu ile ilgili verdiği destek ve hızlı hareket edilmesi için sağladığı imkânlara teşekkür etti.
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