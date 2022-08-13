Samanyolu Haber /Gündem / Kafe basan polisler dehşet saçtı /13 Ağustos 2022 12:03

Kafe basan polisler dehşet saçtı

Aydın'ın Didim ilçesinde 2 gün çalışıp ayrıldığı kafenin önüne gelen Kürşat Korkmaz isimli şahıs, işletme sahibine tehditler yağdırdı. Tartışmanın ardından mekana gelen ve Kürşat Korkmaz'ın babası olduğu belirlenen polis, kafe sahibini darp etti.

Kafe basan polisler dehşet saçtı

Didim’de Kürşat Korkmaz isimli bir genç bir kafede çalışmaya başladıktan iki gün sonra işten ayrıldı. İddiaya göre, işten ayrılan genç 9 Ağustos tarihinde kafenin önüne gelerek olay çıkardı. Mekandan tehditler savurarak ayrılan gencin arkasından bir polis arabası mekanın önüne geldi.

İsmet Korkmaz isimli kişi işletmecilerin yanına gelerek “Bu yüzü unutmayın size neler yapacağım” diyerek tehdit etti. Korkmaz’ın tehditlerinin ardından olay yerine ekiplerin gelmesiyle arbede yaşandı. Yaşanan arbedede işletmeciler polis tarafından darp edilip ters kelepçelenerek emniyete götürüldü. İşletmeciler olayın ardından şikayetçi oldu.

Tele 1'den Gizem Özlen'in haberine göre mekanın işletmecisi Salih Turgut bahsi geçen polisin daha önce işletmeye gelerek çocuğunun maaşını sorduğunu ertesi gün de Kürşat Korkmaz’ın işten ayrıldığını söyledi. İşten ayrıldıktan sonra Kürşat Korkmaz’ın işletmeye geldiğini ve tehditler savurduğunu ifade eden Turgut, “Kapı ağzında dururken Kürşat Korkmaz’ı gördüm. ‘Burada duramazsın ya dışarıya çık ya geç içeri otur’ dedim. Markete gittim ardından döndüğümde bir personel ‘Az önceki çocuk sıkıntı çıkarttı, hakaret ve tehdit etti’ dedi. Arkasından bir ekip otosu geldi. Yola araç geçemeyecek şekilde park ettiler. İki polis geldi. Ben ağabeyimi içeri aldım. Babam geldi o sırada, içeri soktum. Bu sırada çocuğun dayısı olduğunu öğrendiğim sivil kıyafetli biri geldi. Babamı tehdit etti, hakaret ve küfür etti. Ben ‘sen kimsin’ diye sorduğumda elini beline atarak ‘kim olduğumu gösteririm’ dedi. Ben de yanındaki polise ‘gözünün önünde bize hakaret ediyor’ dedim. Polis de ‘Senden mi öğreneceğim işimi’ dedi. “ ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kafe basan polisler dehşet saçtı Sonraki Haber >>

Can Ataklı'dan Cüneyt Özdemir'e: Biraz akıllı ol

Can Ataklı'dan Cüneyt Özdemir'e: Biraz akıllı ol

Kafe basan polisler dehşet saçtı

Kafe basan polisler dehşet saçtı

Yunanistan sahilindekilerin yolcu uçağı paniği

Yunanistan sahilindekilerin yolcu uçağı paniği

Türkiye protesto edildi, Türk bayrağı yakıldı!

Türkiye protesto edildi, Türk bayrağı yakıldı!

‘Cezaevinde bana psikolojik işkence uygulanıyor’

‘Cezaevinde bana psikolojik işkence uygulanıyor’

Katarlı sporcu 'kafa kesme' hareketi yaptı

Katarlı sporcu 'kafa kesme' hareketi yaptı

Çavuşoğlu'ndan Beşar Esad'a 'anlaşma' mesajı

Çavuşoğlu'ndan Beşar Esad'a 'anlaşma' mesajı

Seçimlerden sonra Erdoğan'ın siyasi hayatı bitecek!

Seçimlerden sonra Erdoğan'ın siyasi hayatı bitecek!

Nebati'nin kapalı kapılar ardındaki konuşması sızdırıldı: İndirim değil bindirim var

Nebati'nin kapalı kapılar ardındaki konuşması sızdırıldı: İndirim değil bindirim var

Cevheri Güven’den Cüneyt Özdemir’e sert cevap

Cevheri Güven’den Cüneyt Özdemir’e sert cevap
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:13:30