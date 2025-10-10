Samanyolu Haber /Gündem / Kafe ve restoranlarda taksimetre uygulaması: Her 30 dakikada... /10 Ekim 2025 10:12

Kafe ve restoranlarda taksimetre uygulaması: Her 30 dakikada...

İstanbul’daki bazı kafe ve restoranlarda ilk siparişinizden sonra her yarım saatte bir 50 lira masa kullanım ücreti alınmaya başlandığı iddia edildi.

SHABER3.COM

Kafe ve restoranlarda uygulanan servis ücretinin dışında yeni bir uygulama daha başladı. Özellikle İstanbul’da bazı işletmeler, masalarına adeta “taksimetre” taktı. Buna göre, ilk siparişten sonra sipariş vermeyen müşterilerin hesaplarına her yarım saatte bir 50 TL eklenecek. Yani vatandaş, sipariş vermediği için her yarım saatte bir 50 TL ödeyecek! İşletmeler tarafından “masa kullanım ücreti” olarak belirtilen bu uygulamada sadece oturmak bile artık ücretli hale geldi.

Odatv’ye konuşan Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, söz konusu uygulamanın tüketici hukukuna aykırı olduğunu belirterek, “Son dönemde bazı kafelerde ‘taksimetre’ veya ‘masa işgali’ adı altında ücret talep edilmesi, tüketici hukukuna açıkça aykırı bir uygulamadır. Ortada sunulmuş bir hizmet yoktur. Dolayısıyla bu bedel hukuken geçerli değildir. Ticaret Bakanlığı ve yerel idarelerin bu tür ‘masa ücreti’ uygulamalarını denetlemesini, vatandaşlarımızın da böyle bir durumla karşılaştıklarında bedeli ödememelerini ve Tüketici Hakem Heyetlerine başvurmalarını öneriyoruz. Tüketiciye hizmet sunulmadan ücret talep edilmesi, hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamaz.” diyor.
