Kafede öldürülen Tuncay Meriç'in katili yakalandı

İstanbul Çekmeköy’de bir kafede arkadaşıyla oturan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Meriç, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan saldırgan Edirne'de yakalandı.

İstanbul Çekmeköy’de bir kafede arkadaşıyla oturan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, silahlı saldırıya uğradı.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekibinin kontrollerinde başından vurularak ağır yaralandığı anlaşılan Tuncay Meriç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KURTARILAMADI
Meriç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

EDİRNE'DE YAKALANDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırganın Edirne'de yakalandığını belirterek şunları kaydetti:

"27 Ağustos 2025 Çarşamba günü İstanbul’un Çekmeköy İlçesinde Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç’in kafede yemek yediği sırada öldürülmesi olayıyla ilgili olarak;

Yapılan istihbari çalışmalar ve yoğun takip sonucu şüpheli E.H. isimli şahıs Uzunköprü İlçe Merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı"


