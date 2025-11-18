Kafede zehirlenme: Kahvesini su yerine deterjanla yaptılar iddiası

İlk müdahalesi hastanede yapılan Turtura, temizlik ürünlerinde ve sabunlarda yaygın olarak kullanılan bir bileşen olduğu bilinen kostik madde zehirlenmesi şüphesiyle başka bir hastaneye sevk edilerek yoğun bakıma alındı.





Kahveyi yapan M.A.’nın (50) ise kahveyi yanlışlıkla bu deterjan dolu şişeden hazırladığı iddia edildi.





Fatih’te Böcek ailesinin zehirlenerek yaşamını yitirmesinin ardından bir zehirlenme haberi de Beyoğlu’ndan geldi.Ömer Avni Mahallesi’nde dün Ayben Özçilingir Turtura, arkadaşıyla gittiği kafede Türk kahvesi siparişi verdi. Turtura kahveden ilk yudumu alır almaz aniden fenalaşarak tuvalete koştu.Genç kadın bir süre sonra nefes alamama ve dilinde uyuşma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemede, işletmeden sorumlu kişilerin babası E.Ö.’nün (52) mutfakta kullanılan şişelere bulaşık deterjanı koyduğu belirlendi.Baba E.Ö. ve diğer işletme sahibi G.S.Ö’nin (26) ifadelerine başvurulurken, kahveyi yapan M.A. ve olay anında kafede bulunan işletme sahibi S.N.Ö.(28) emniyetteki işlemlerinin ardından “şüpheli” sıfatıyla adliyeye sevk edildi.Kafe ise zabıta ekiplerince mühürlendi.