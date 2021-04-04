Samanyolu Haber /Spor / Kafes dövüşünde parmağı koptu, seyircilere "bulan getirsin" anonsu yapıldı /04 Nisan 2021 13:45

Kafes dövüşünde parmağı koptu, seyircilere "bulan getirsin" anonsu yapıldı

ABD'de düzenlenen bir kafes dövüşü musabakasında Rus sporcu Khetag Pliev'in sol yüzük parmağı müsabaka sırasında koptu. Kopan parmağın bulunması için seyircilere anons yapıldı.

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Independent Türkçe'de yer alan habere göre, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yer alan Philadelphia şehrinde düzenlenen maçta, Rus dövüşçü Pliev'le ABD'li Devin Goodale karşı karşıya geldi.

Kafes dövüşü müsabakasında ikinci rauntta Rus boksörün feci şekilde sakatlanması üzerine hakem karşılaşmayı durdurdu.

Maçta sol yüzük parmağı kopan Pliev, o anları şöyle anlattı:

"İkinci rauntta Goodale, bir eliyle eldivenimi yakaladı ve sıkıca tutmaya başladı. Parmağımın yerinden çıktığını hissettim. Eldivenimi sürekli çekti ve parmağım yerinden çıktı. Buna rağmen dövüşmeye devam ettiklerini belirten Pliev, "İkinci raunt bittiğinde parmak kemiğimin açıkta olduğunu gördüm. Dövüşmeye devam etmek istedim çünkü rakibimi hakladığımı düşünüyordum" diye ekledi.

Ancak doktor, dövüşçünün parmağının koptuğunu görünce hakeme işaret ederek maçı durdurdu.

Bunun üzerine ring etrafındaki yetkililer Pliev'in parmağını aramaya başladı. İlk etapta bulunamayan parmağı aramaları için seyircilere de anons geçildi.

Fakat bir süre sonra kopuk parmağın Pliev'in eldiveninin içinde sıkışıp kaldığı ortaya çıktı.

Dövüşçü hastaneye kaldırıldı ve kopuk parmağı ameliyatla yeniden dikildi. Doktorlar, Pliev'in parmağındaki tendonların yarısını yırttığını ve bir ameliyat daha geçirmesi gerekebileceğini söyledi.
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