Kaftancıoğlu hakkında takipsizlik kararı çıktı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesine ilişkin “özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme”, “suçu ve suçluyu övme” ve “suç işlemeye tahrik” suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.







Takipsizlik kararında, olayın kamuoyu nezdinde tartışmaya açılması üzerine Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı olan şüpheli Canan Kaftancıoğlu’nun şahsi Twitter hesabından bir yazı yazdığı anlatıldı.





Müşteki Fahrettin Altun’un da Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe sunarak şikayetçi olduğu belirtildi.





Takipsizlik kararında, Kaftancıoğlu’nun ifadesinde müştekiye ait evin fotoğraflanması yönünde Suat Özçağdaş’a hiçbir telkinde bulunmadığını, iddiaların asılsız olduğunu ve suçlamayı kabul etmediğini söylediği kaydedildi.





Kararda, iletişim kayıtları ve Suat Özçağdaş’a ait telefonun incelenmesi sonucu Kaftancıoğlu'nun Suat Özçağdaş’ı müşteki Altun’un “özel hayatının gizliliğini ihlal etme” yönünde bir eylem gerçekleştirmeye azmettirdiğine dair veri bulunmadığı belirtildi.





Canan Kaftancıoğlu hakkında ‘özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme' suçundan delil yetersizliği ve diğer suçlardan ise unsur yokluğu sebebiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği kaydedildi.





Takipsizlik kararında, AİHM, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre incitici ve rahatsız edici düşünce açıklamalarının da ifade özgürlüğünün koruması altında bulunduğu belirtildi.