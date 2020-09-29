Samanyolu Haber /Gündem / Kaftancıoğlu hakkında takipsizlik kararı çıktı /29 Eylül 2020 19:42

Kaftancıoğlu hakkında takipsizlik kararı çıktı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

SHABER3.COM

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesine ilişkin “özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme”, “suçu ve suçluyu övme” ve “suç işlemeye tahrik” suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Takipsizlik kararında, olayın kamuoyu nezdinde tartışmaya açılması üzerine Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı olan şüpheli Canan Kaftancıoğlu’nun şahsi Twitter hesabından bir yazı yazdığı anlatıldı.

Müşteki Fahrettin Altun’un da Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe sunarak şikayetçi olduğu belirtildi.

Takipsizlik kararında, Kaftancıoğlu’nun ifadesinde müştekiye ait evin fotoğraflanması yönünde Suat Özçağdaş’a hiçbir telkinde bulunmadığını, iddiaların asılsız olduğunu ve suçlamayı kabul etmediğini söylediği kaydedildi.

Kararda, iletişim kayıtları ve Suat Özçağdaş’a ait telefonun incelenmesi sonucu Kaftancıoğlu'nun Suat Özçağdaş’ı müşteki Altun’un “özel hayatının gizliliğini ihlal etme” yönünde bir eylem gerçekleştirmeye azmettirdiğine dair veri bulunmadığı belirtildi.

Canan Kaftancıoğlu hakkında ‘özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme' suçundan delil yetersizliği ve diğer suçlardan ise unsur yokluğu sebebiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği kaydedildi.

Takipsizlik kararında, AİHM, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre incitici ve rahatsız edici düşünce açıklamalarının da ifade özgürlüğünün koruması altında bulunduğu belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kaftancıoğlu hakkında takipsizlik kararı çıktı Sonraki Haber >>

Berat Albayrak'a videolu dolar cevabı

Berat Albayrak'a videolu dolar cevabı

Kadirova'nın odası ilk kez yayınlandı: Boğuşma yaşanmış!

Kadirova'nın odası ilk kez yayınlandı: Boğuşma yaşanmış!

Helikopterle cezevinden adam kaçırmaya kalktılar

Helikopterle cezevinden adam kaçırmaya kalktılar

İlginç kaza

İlginç kaza

Hapis cezasını duyunca mahkemeden bakın nasıl kaçtı!

Hapis cezasını duyunca mahkemeden bakın nasıl kaçtı!

5 yaşındaki Sami, cezaevinde mahsur kaldı

5 yaşındaki Sami, cezaevinde mahsur kaldı

Plaj yanığı değil, tarla yanığı!

Plaj yanığı değil, tarla yanığı!

Taksici, göstericiyi polisten böyle kaçırdı

Taksici, göstericiyi polisten böyle kaçırdı

Yandaş Metiner dondu kaldı!

Yandaş Metiner dondu kaldı!

Gurbetçi çift, sözleriyle vatandaşa saç baş yoldurdu

Gurbetçi çift, sözleriyle vatandaşa saç baş yoldurdu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:10:10