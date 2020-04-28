İletişim Başkanı Altun'un evinin izinsiz fotoğrafının çekilmesine ilişkin hakkında 'suçu ve suçluyu övme, suça teşvik' suçlarından soruşturma başlatılan CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Altun'un evinin fotoğraflarını çektiği öne sürülen CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlamasıyla ayrı bir soruşturma yürütülüyor.
Kaftancıoğlu hakkındaki soruşturma ise Altun'un avukatı Sezgin Tunç'un yaptığı suç duyurusu üzerine başlatıldı.
Soruşturma kapsamında ifadeye çağırılan Kaftancıoğlu'nun bu hafta içinde hakkındaki suçlamalarla ilgili ifade vermesi bekleniyor.