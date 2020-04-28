Samanyolu Haber /Gündem / Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı /28 Nisan 2020 12:27

Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

SHABER3.COM

İletişim Başkanı Altun'un evinin izinsiz fotoğrafının çekilmesine ilişkin hakkında 'suçu ve suçluyu övme, suça teşvik' suçlarından soruşturma başlatılan CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Altun'un evinin fotoğraflarını çektiği öne sürülen CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlamasıyla ayrı bir soruşturma yürütülüyor.

Kaftancıoğlu hakkındaki soruşturma ise Altun'un avukatı Sezgin Tunç'un yaptığı suç duyurusu üzerine başlatıldı.

Soruşturma kapsamında ifadeye çağırılan Kaftancıoğlu'nun bu hafta içinde hakkındaki suçlamalarla ilgili ifade vermesi bekleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı Sonraki Haber >>

Yüzlerce petrol tankeri yük boşaltmak için bekliyor

Yüzlerce petrol tankeri yük boşaltmak için bekliyor

İstanbul'da patlama!

İstanbul'da patlama!

Göktaşının düşüş anının yakaladılar

Göktaşının düşüş anının yakaladılar

Çin'de okullarda ilginç sosyal mesafe ayarlama yöntemi

Çin'de okullarda ilginç sosyal mesafe ayarlama yöntemi

Yamaç paraşütü karayoluna indi

Yamaç paraşütü karayoluna indi

Zoom görüşmesinde kediyi fırlatınca

Zoom görüşmesinde kediyi fırlatınca

Pentagon 'ilk resmi ufo' görüntülerini yayınladı

Pentagon 'ilk resmi ufo' görüntülerini yayınladı

TRT'de demir-döküm tava skandalı!

TRT'de demir-döküm tava skandalı!

Bu da limon kumpası

Bu da limon kumpası

MHP’li vekil söyleyemediği İstiklal Marşı videosunu sildi!

MHP’li vekil söyleyemediği İstiklal Marşı videosunu sildi!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:56:52