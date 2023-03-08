Samanyolu Haber /Politika / Kaftancıoğlu’ndan seçim kurulu uyarısı: Bilmediğimizi zannetmeyin /08 Mart 2023 01:46

Kaftancıoğlu’ndan seçim kurulu uyarısı: Bilmediğimizi zannetmeyin

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ‘seçim kurulu’ üyeleri listelerine ilişkin uyarıda bulundu.

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Millet ittifakının da adayını belirlemesiyle birlikte 14 Mayıs’ta düzenlenmesi beklenen cumhurbaşkanlığı seçimi için çalışmalar hızlandı.

Bu bağlamda Kaftancıoğlu’nun Twitter paylaşımı dikkat çekti:

“Emekli olan memur ilçe seçim kurulu üyelerinin yerine seçilecek memur üyeleri güncellenmemiş listelerden atamaya çalıştığınızı bilmediğimizi zannetmeyin. Tamamını tek tek takip ediyoruz bunu yapan ve izin veren kamu görevlileri dikkat edin, fatura size çıkar.

31 Mart’ta izin vermedik bundan sonra da vermeyeceğiz abidik gubidik işlerinize. YSK aynı hassasiyeti sizden de bekliyoruz. Hassasiyet gösterir misin bilinmez ama sonuna kadar takipçisi olacağımızı siz bilin.”


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