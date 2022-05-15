Samanyolu Haber /Gündem / Kaftancıoğlu sahneye çıkarak şiir okudu /15 Mayıs 2022 22:13

Kaftancıoğlu sahneye çıkarak şiir okudu

Geçtiğimiz günlerde devam eden davalarıyla ilgili bazı hapis cezalarının onaylandığı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, Ataol Behramoğlu’nun yaş günü için düzenlenen etkinlikte sahneye çıkarak şiir okuduğu aktarıldı.

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Yargıtay'da onaylanan hapis cezalarıyla geçtiğimiz günlerde gündeme gelen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, Ataol Behramoğlu’nun yaş günü için düzenlenen etkinlikte sahneye çıkarak şiir okuduğu belirtildi.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Ataol Behramoğlu’nun yaş günü Beşiktaş Belediyesi tarafından Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinlikle kutlandı. Etkinliğin sunuculuğunu Meltem Cumbul ve Levent Üzümcü üstlendi. Programa CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, gazeteciler İsmail Saymaz, Nebil Özgentürk, Gökmen Karadağ, Pelin Batu katıldı.

KAFTANCIOĞLU ŞİİR OKUDU

Programda Orhan Aydın, “Ne çok hain üzerine” adlı şiirini okudu. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu ve Gazeteci İsmail Saymaz da, Behramoğlu’nun cezaevi günlüklerinden kesitler okudu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise "Beyaz ipek gibi yağdı kar" adlı şiiri okudu.
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