Kaftancıoğlu: Suçumuz kaçağı suçüstü yakalamak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi Başkanı Fahrettin Altun’un, İstanbul Üsküdar'da izinsiz yaptığı yapıların yıkılmasıyla başlayan süreç, haberi yapan gazeteciler ile CHP'nin il ve ilçe başkanlarına yönelik soruşturmayla devam ediyor.







Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu soruşturma sürecinde olan Üsküdar İlçe Başkanı'na destek verdiği için 'suç ve suçluyu övme' suçu isnat edildiğini, fakat ortada henüz bir suçun kesinleşmemesi çelişkisine işaret etti.





Fahrettin Altun’un, Kuzguncuk’taki evinin fotoğraflanmasına ilişkin hakkında soruşturma başlatılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Bizim suçumuz, kanunlara aykırı işler yapan Fahrettin Altun’u suçüstü yakalamaktan başka bir şey değil” dedi.





'YAVUZ HIRSIZ EV SAHİBİNİ BASTIRIYOR'





Cumhuriyet'ten İlayda Kaya'nın konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Kaftancıoğlu, "Üsküdar İlçe Başkanımız hakkında ortada bir mahkeme kararı dahi yokken yani hukuken suçlu olduğu kanıtlanmamışken onu savunduğum için bana “suçu ve suçluyu övmek” gerekçesiyle soruşturma açtılar. Oysa Fahrettin Altun’u övenler için açılması gerekirdi bu soruşturma. Çünkü bir mesleğin en temel kuralları ancak bu kadar ayaklar altına alınabilir. Yargının böyle acıklı bir halde olması çok üzücü. Şu an yavuz hırsız ev sahibini bastırmaya çalışıyor aslında. Bizim suçumuz, devletin nüfuzunu kullanarak izinsiz ve kanunlara aykırı işler yapan Fahrettin Altun’u suçüstü yakalamaktan başka bir şey değil. Bu kanunlara göre değil, onlara göre suç. Biz yapılan kanunsuzluğu yargıya taşıdık o kadar. O andan itibaren yargı aşamasına geçtik. Ama onlar tam da bu andan itibaren önce meseleyi sulandırmaya, başka alanlara çekmeye başladılar, daha sonra da medyadaki tetikçilerini üzerimize salarak, sosyal medyadaki trol orduları ile suçluluklarını örtme telaşına girdiler. Ne yaparlarsa yapsınlar biz İstanbul’da kent suçu işlenmesine izin vermeyeceğiz. Her koşulda hukuku savunmaya, halkın hakkını korumaya devam edeceğiz. Salgın günlerinde halk geçim derdiyle can güvenliği tehlikesiyle boğuşurken, devletin nüfuzunu kullanıp vakıf arazisi kapatanların karşısında durmak bizim sorumluluğumuz" dedi





'MİLLET CANIYLA BOĞUŞUYOR, İKTİDAR SAVAŞ AÇMIŞ DURUMDA'





Öte yandan iktidar dışındaki beledilerin koronavirüs salgınında yapmak istedikleri faaliyetlerinin engellemesine dair de konuşan Kaftancıoğlu, "Yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları Anayasa’nın 127. Maddesi ve 5193 sayılı Belediye Kanunu’nda apaçık yazıyor. Bugün merkezi iktidarın aldığı karar, Anayasa’ya ve ilgili kanunlara aykırıdır ve bu durum tartışmaya dahi kapalıdır. Bu yasaklamalar, vatandaşın seçtiği ve hizmet almakla görevlendirdiği belediyelerden hizmet alma haklarının engellenmesidir. Belediye başkanları bulundukları ilçelerde ve illerde halkın oyları ile seçilmiş kişilerdir. Saray salgın günlerinde bile halkın iradesini yok saymaya devam ediyor. Millet canıyla boğuşurken iktidar CHP’li belediyelere savaş açmış durumda. CHP olarak, her zaman olduğu gibi halkın gerçek sorunlarıyla ilgilenmeye, çözüm bulmaya devam edeceğiz" yorumlarında bulundu.