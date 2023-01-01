Kılıçdaroğlu Yusuf Kerim ile telefonda konuştu, Kaftancıoğlu ziyaret etti

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ewing Sarkom kanserine yakalanan ve tedavisi sürerken annesi tutuklanan 6 yaşındaki Yusuf Kerim Sayın ve babasını hastanede ziyaret etti. Ziyaret sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yusuf Kerim’le telefonla görüştü. Hem Kaftancıoğlu hem de Kılıçdaroğlu Yusuf Kerim’e annesiyle bir arada olabilmeleri için ellerinden geleni yapacağının sözünü verdi.







6 yaşındaki Yusuf Kerim Sayın tehlikeli bir kanser türü olan Ewing Sarkom hastalığına yakalandı. Doktorların iyileşmesi için yüzde 20 şans tanıdığı Yusuf Kerim İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görürken annesi Gülten Sayın Hizmet Hareketi'ne üye olduğu iddiasıyla verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasının Yargıtay’ın onaması üzerine 16 Aralık’ta tutuklanarak Sakarya Ferizli Cezaevi’ne gönderilmişti.





CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 2022 yılının son gününde 6 yaşındaki Yusuf Kerim Sayın’ı, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.







Kaftancıoğlu, ziyareti sırasında; “Ciddi bir hastalıkla mücadele eden 6 yaşındaki bir çocuğun annesinden ayrı kalması kabul edilemez. Tutukluluk sebebi her ne olursa olsun, çocuğu bu şekilde bir hastalıkla mücadele eden annenin teşhis konulduğu ilk günden itibaren çocuğunun yanında olması lazımdı. Her şeyin ötesinde bu Yusuf’un yaşadığı bir hak kaybı” dedi.





”ANNESİNİ SADECE 8 SAAT GÖRDÜ”

Kamuoyu çağrılarının ardından Yusuf’un annesinin cezaevinden özel izinle getirilerek ve sadece 8 saat görüşebilmesini değerlendiren Kaftancıoğlu, “Evlatları amansız hastalıkla mücadele eden tüm hükümlü annelerin, evlatlarının yanında olma mücadelelerinde yanındayım. Sadece 8 saatlik, o da kamuoyu oluştuktan sonra verilen 8 saatlik izin kabul edilemez” diye konuştu.







ÇİZDİĞİ RESİMLERİ GÖSTERDİ

Ziyaret sırasında, annesini çok özlediğini ve annesinin sürekli yanında olmasını istediğini söyleyen Yusuf’a Kaftancıoğlu; annesi ile birlikte olabilmeleri için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarının sözünü verdi. Yusuf, kendi çizdiği resimleri de Kaftancıoğlu’na gösterdi. Kaftancıoğlu ayrıca, ziyaretin ardından Yusuf’un yakalandığı hastalık ve genel durumuyla ilgili olarak da doktorlardan bilgi aldı.







KILIÇDAROĞLU DA TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Kaftancıoğlu’nun ziyareti sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Yusuf ve babası ile telefonda görüştü. Kılıçdaroğlu, Yusuf’a acil şifa ve iyi bir yıl dileyerek annesi ile Yusuf’un buluşması için elinden geleni yapacağının sözünü verdi.







”YUSUF’UN BUNA HAKKI OLMALI”

Kaftancıoğlu, ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da şunları kaydetti:







“Yusuf Sayın, 6 yaşında amansız bir hastalıkla mücadele ediyor ve tutuklu annesini oluşan kamuoyu sayesinde dün gece sadece birkaç saat görebildi. Yusuf’u ziyarete gittim, annesini istiyor ve ‘annem yanımda olsun’ diyor. Tutukluluk sebebi ne olursa olsun Yusuf’un buna hakkı olmalı!”















