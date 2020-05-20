Samanyolu Haber /Gündem / Kaftancıoğlu'na Twitter darbesi /20 Mayıs 2020 23:15

Kaftancıoğlu'na Twitter darbesi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Twitter hesabının yapılan şikayetler sonucunda kısıtlandığı ifade edildi.

SHABER3.COM

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun resmi Twitter hesabı kısıtlandı.

Son günlerde AKP’ye yakın hesapların hedefinde olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun resmi Twitter hesabı kısıtlandı.

Söz konusu kısıtmalamanın AKP'li kullanıcıların Telegram hesabında oluşturdukları grubun şikayetleri sonucunda gerçekleştiği öne sürüldü.




'NEFES ALAMASINLAR'

AKP'lilerin Telegram'da ‘Ebabil Harekâtı’ adı altında oluşturduğu grupta yayınlanan mesajda, "Canan Kaftancıoğlu'nun hesabı Ebabiller tarafından kısıtlandı. Helal olsun sizlere. Nefes alamasınlar" ifadeleri yer aldı.

Cumhuriyet'in ulaştığı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabının tekrar açılması için başvuru yapılacağını söyledi.

KAFTANCIOĞLU'NUN DANIŞMACI AÇIKLAMADA BULUNDU

Kaftancıoğlu'nın danışmanı Samet Akten, sosyal medyada  konuya ilişkin paylaştığı mesajda, "Telegram'da Ebabil Harekatı adıyla grubu bulunan ve yaklaşık 18 bin aktif üyesi olan yeşil toplu bir kullanıcı grubunun spam saldırısı nedeniyle CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Twitter hesabı kısa bir süreliğine askıya alındı. Organize kötülük durmuyor." dedi.
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