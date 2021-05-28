Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan'a tazminat davası cevabı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 500 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı. Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Kaftancıoğlu, "Yok öyle yağma! Korkutacaklarını sanıyorlar" tepkisini gösterdi.





"İFTİRA, HAKARET ONLARA SERBEST; HAKKINI ARAMAK İSE HEPİMİZE YASAK!"





Kaftancıoğlu, paylaşımında şunları kaydetti: Siyasallaştırdıkları ve araçsallaştırdıkları yargıda her türlü iftira, hakaret onlara serbest; Gerçekleri ortaya koymak, siyasi eleştiri yapmak, hukuk karşısında hakkını aramak ise hepimize yasak! Yeni dava aşağıyı işaret etmek açıklamadaki ifadeye. Yok öyle yağma! Korkutacaklarını sanıyorlar.





NE OLMUŞTU?





AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 500 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dava başvurusunu avukatı Ahmet Özel aracılığıyla yaptı. Dava dilekçesinde, Kaftancıoğlu'nun Erdoğan için, "Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat" ifadelerini kullandığı, bu açıklamaların, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtildi.





Dilekçede, yüzde 50'den fazla oy alarak seçilen Erdoğan'ın "kişilik haklarını zedelendiği" vurgulandı. Kaftancıoğlu'ndan 500 bin lira manevi tazminat talep edildi.