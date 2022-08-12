Samanyolu Haber /Gündem / Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak sözler /12 Ağustos 2022 23:53

Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak sözler

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz” dedi.

SHABER3.COM

diken.com.tr'de yer alan habere göre CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın, partisinin il gençlik kolları başkanlarıyla toplanacak. 81 il gençlik kolları başkanları bugün İstanbul Planlama Ajansı’nın Florya’daki merkezinde bir araya geldi.

Etkinliğe CHP genel başkan yardımcıları Gökçe Gökçen ve Onursal Adıgüzel, CHP milletvekilleri, Kaftancıoğlu ve belediye başkanları katıldı.

Kaftancıoğlu, buradaki konuşmasında şunları dedi: “Hep ne diyoruz? Gençlik gelecek. Bazen bunu cümlenin gidişine göre kullanıyoruz ama sizlerden bir ablanız olarak tek bir isteğim var ki, siz zaten hissediyorsunuz. Hissetmeseniz bu cesarette olamazdınız zaten. Partimize, partimizin ilkelerine, gençliğinize, kendinize ve sizlerin hayallerini hedefleri hâline getiren genel başkanımıza, genel başkanımızın sizlere sunduğu imkanlar ve sizin genel başkanımıza, partimize oluşturduğunuz ve artırdığınız enerjiye güvenerek belki de dünya tarihinde bir ilki başaracağız. Demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz.
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