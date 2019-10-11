Kaftancıoğlu'ndan hükümete 'barış' çağrısı

Canan Kaftancıoğlu, "Kalıcı çözümün yolu, Suriye’nin bir devlet olarak varlığını sürdürmesini mümkün kılabilecek anayasal modelleri tartışmak, diyalog kanallarını kurmak ve buna sahip çıkmakla mümkündür." ifadelerini kullandı.





CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 10 Ekim Ankara Gar saldırısının 4. yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından bir açıklama yaptı.





Açıklamasına "AKP iktidarının dış politikadaki yanlış tercihlerinin bir sonucu olarak, 4 yıl önce bugün emek, barış ve demokrasi için bir araya gelen 103 canımızın katledildiği gün" şeklinde başlayan Kaftancıoğlu, "Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz" dedi.





Kaftancıoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:





"... Yanlışta ısrar eden iktidar, tam da 10 Ekim’in yıl dönümünde iç güvenliğimize yönelik kendi elleriyle yarattıkları tehdit unsurlarına karşı jandarmalık yapma sözü vererek ülkemizi bir kez daha tehlikeli bir sürecin içine çekmiş durumda. "Hiçbir terör örgütünün ülkemize yönelik içeriden ve dışarıdan tehdit oluşturması kabul edilemez. Ancak bugüne kadar Suriye ve terör konularında yapılan uyarıları dikkate almayan, Türkiye’yi emperyalizmin maşası ve şamar oğlanı durumuna düşüren iktidarın dış politikayla ilgili sorunlarımızı iç politikaya malzeme yapması da kabul edilemez. "Suriye iç savaşı, bölgesel ve küresel güçlerin vekalet savaşına dönüşerek çok büyük acılara sebep olmuştur. Kalıcı çözümün yolu, Suriye’nin bir devlet olarak varlığını sürdürmesini mümkün kılabilecek anayasal modelleri tartışmak, diyalog kanallarını kurmak ve buna sahip çıkmakla mümkündür. "Yüzlerce yıldır aynı topraklarda yaşayan birbirine akraba halklar, emperyalist oyunlarla nüfus mühendisliğine ve zorunlu iskan politikalarına maruz bırakılmamalıdır. "… Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz."





Kaftancıoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:







