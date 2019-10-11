Samanyolu Haber /Gündem / Kaftancıoğlu'ndan hükümete 'barış' çağrısı /11 Ekim 2019 19:05

Kaftancıoğlu'ndan hükümete 'barış' çağrısı

Suriye'nin Kuzey bölgesine başlayan Barış Pınarı Harekatı sonrasında gerek yurt içinde gerek yurt dışında açıklamalar yapılmaya devam ediliyor. CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan operasyon ile ilgili açıklama yaptı. Kaftancıoğlu hükümete barış çağrısı yaptı.

SHABER3.COM

Canan Kaftancıoğlu, "Kalıcı çözümün yolu, Suriye’nin bir devlet olarak varlığını sürdürmesini mümkün kılabilecek anayasal modelleri tartışmak, diyalog kanallarını kurmak ve buna sahip çıkmakla mümkündür." ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 10 Ekim Ankara Gar saldırısının 4. yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından bir açıklama yaptı. 

Açıklamasına "AKP iktidarının dış politikadaki yanlış tercihlerinin bir sonucu olarak, 4 yıl önce bugün emek, barış ve demokrasi için bir araya gelen 103 canımızın katledildiği gün" şeklinde başlayan Kaftancıoğlu, "Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz" dedi. 

Kaftancıoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle: 

"... Yanlışta ısrar eden iktidar, tam da 10 Ekim’in yıl dönümünde iç güvenliğimize yönelik kendi elleriyle yarattıkları tehdit unsurlarına karşı jandarmalık yapma sözü vererek ülkemizi bir kez daha tehlikeli bir sürecin içine çekmiş durumda. "Hiçbir terör örgütünün ülkemize yönelik içeriden ve dışarıdan tehdit oluşturması kabul edilemez. Ancak bugüne kadar Suriye ve terör konularında yapılan uyarıları dikkate almayan, Türkiye’yi emperyalizmin maşası ve şamar oğlanı durumuna düşüren iktidarın dış politikayla ilgili sorunlarımızı iç politikaya malzeme yapması da kabul edilemez. "Suriye iç savaşı, bölgesel ve küresel güçlerin vekalet savaşına dönüşerek çok büyük acılara sebep olmuştur. Kalıcı çözümün yolu, Suriye’nin bir devlet olarak varlığını sürdürmesini mümkün kılabilecek anayasal modelleri tartışmak, diyalog kanallarını kurmak ve buna sahip çıkmakla mümkündür. "Yüzlerce yıldır aynı topraklarda yaşayan birbirine akraba halklar, emperyalist oyunlarla nüfus mühendisliğine ve zorunlu iskan politikalarına maruz bırakılmamalıdır. "… Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz." 

Kaftancıoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kaftancıoğlu'ndan hükümete 'barış' çağrısı Sonraki Haber >>

KHK’lıların pasaport mağduriyeti meclis gündeminde

KHK’lıların pasaport mağduriyeti meclis gündeminde

Önkibar'ın iki sene önce yumruk yediği görüntüler servis edildi

Önkibar'ın iki sene önce yumruk yediği görüntüler servis edildi

Bir yük gemisi kürekçileri biçti

Bir yük gemisi kürekçileri biçti

Araç kullanırken hem uyudu hem de başkasını suçladı

Araç kullanırken hem uyudu hem de başkasını suçladı

Araba bir anda takla attı

Araba bir anda takla attı

Son atlayış... Paraşütü açılmadı

Son atlayış... Paraşütü açılmadı

‘Tutsak bebeklere özgürlük’ konvoyu Washington’da

‘Tutsak bebeklere özgürlük’ konvoyu Washington’da

İmamoğlu 'keskin sirke' Göksu'ya ne tavsiye etti?

İmamoğlu 'keskin sirke' Göksu'ya ne tavsiye etti?

Boğaya karşı gelmek çarptı

Boğaya karşı gelmek çarptı

'Ne olur bu dosya kapatılmasın'

'Ne olur bu dosya kapatılmasın'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:29:17