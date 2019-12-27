Samanyolu Haber /Gündem / Kaftancıoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması /27 Aralık 2019 21:35

Kaftancıoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kanal İstanbul Projesi ile ilgili itiraz dilekçesi verdi. Kaftancıoğlu, “Bu siyasi bir seçim değil, kentine sahip çıkanlar ile kentine ihanet edenlerin mücadelesidir” dedi.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu  itiraz dilekçesiyle Beşiktaş’taki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne giderek itirazda bulundu. Kaftancıoğlu, Kanal İstanbul projesi için “Cinayet işlenmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu, “Bunun siyasi bir mücadele olmasının ötesinde hakikaten vatandaşın kentine sahip çıkma mücadelesi olarak görüyorum ama şunu söylemek lazım burada bir seçim varsa bu siyasi bir seçim değil, kentine sahip çıkanlarla kentine ihanet edenlerin mücadelesidir” diye konuştu.
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