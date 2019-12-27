Kaftancıoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu itiraz dilekçesiyle Beşiktaş’taki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne giderek itirazda bulundu. Kaftancıoğlu, Kanal İstanbul projesi için “Cinayet işlenmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.







Kaftancıoğlu, “Bunun siyasi bir mücadele olmasının ötesinde hakikaten vatandaşın kentine sahip çıkma mücadelesi olarak görüyorum ama şunu söylemek lazım burada bir seçim varsa bu siyasi bir seçim değil, kentine sahip çıkanlarla kentine ihanet edenlerin mücadelesidir” diye konuştu.