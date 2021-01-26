Samanyolu Haber /Politika / Kaftancıoğlu'ndan yeni Mustafa Kemal açıklaması /26 Ocak 2021 00:22

Kaftancıoğlu'ndan yeni Mustafa Kemal açıklaması

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, daha önceki bir konuşmasında 'Atatürk' ifadesi yerine Mustafa Kemal dediği için eleştirilmişti. Bu konuda yeni bir açıklamada bulunan Kaftancıoğlu, “Atatürk ile sorunu olanla bırakın siyaset yapmayı, dostluk dahi yapmam" ifadelerini kullandı.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kendisinin Mustafa Kemal Atatürk ile bir sorunu olmadığını vurgulayarak “Atatürk ile sorunu olanla bırakın siyaset yapmayı, dostluk dahi yapmam." dedi. 

CHP’nin çizgisinin kaydığına dair eleştirilere ve Atatürk üzerinden başlatılan tartışmalara cevap veren Kaftancıoğlu, kendisinin Atatürk ile bir sorunu olmadığını vurgulayarak “Atatürk ile sorunu olanla bırakın siyaset yapmayı, dostluk dahi yapmam. Ben Cumhuriyetin yetiştirdiği bir kız çocuğuyum” ifadelerini kullandı.

"Çelebi, Silivri'den sonra ilk ziyaretlerinden birini benim evime yapmıştı"

Halk TV'de Şirin Payzın'a konuşan ve Mehmet Ali Çelebi, Ergenekon Balyoz kumpasları esnasında Silivri’de tutuklu kalırken kendisinin CHP PM üyesi olduğunu hatırlatan Kaftancıoğlu, “Mehmet Ali Çelebi serbest kalınca ilk ziyaretlerinden birini benim evime yapmıştı. Ben kendisinin benim Atatürk’le sorunum olduğunu düşündüğünü sanmıyorum. Eğer, öyle düşünüyor olsaydı bir dostluğumuz oluşmazdı. Bu cümlelerle ifade etmişse eğer, kendisiyle çelişir diye düşünürüm” ifadelerini kullandı.
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