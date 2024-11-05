Samanyolu Haber /Gündem / Kağıthane Belediyesi Meclisi'nde arbede: 2 CHP'li belediye meclis üyesi yaralandı /05 Kasım 2024 00:48

Kağıthane Belediyesi Meclisi'nde arbede: 2 CHP'li belediye meclis üyesi yaralandı

CHP'li üyelerin belediyelere kayyım atanmasına yönelik kınama metni kavgaya sebep oldu. Kağıthane Belediye Meclisi toplantısında AKP ve MHP sıralarından CHP'lilere su şişesi fırlatılmasıyla başlayan gerginlik arbedeye dönüştü. Çıkan olaylarda CHP'li iki belediye meclisi üyesi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Cumhur İttifakı'nın kayyum uygulamalarına yönelik tepkiler devam ederken, İstanbul'daki 38 ilçe belediyesinde CHP'li üyeler ortak kınama metnini okudu. Kağıthane Belediye Meclisi'nde ortak metnin okunduğu sırada AKP ve MHP sıralarından CHP'li meclis üyelerine su şişesi atılmasıyla arbede çıktı. Kavgaya ve saldırıya dönüşen arbedede CHP'li meclis üyeleri Soner Berberoğlu ile Çetin Özcan yaralandı, Grup Başkanvekili Vural Koçyiğit'in de aralarında bulunduğu bazı CHP'liler de darp edildi.

Arbedenin büyümesi sonucu Kağıthane Belediyesi zabıtaları, mecliste gözlemci olarak bulunan ve herhangi bir slogan atmadan ellerindeki dövizleri kaldıran CHP Kağıthane Gençlik Örgütü üyelerine de saldırdı. Olay daha sonra belediye bahçesine taştı. Gerginlik sırasında CHP'liler "Hak, hukuk, adalet", "Terörist değil vatandaşız" şeklinde slogan attı.

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan meclis üyelerinin tedavileri devam ediyor.
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