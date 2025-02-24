Kağızman Belediyesi'ne de kayyum atandı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA





ALKAN'A HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ









DEM Parti'den Kars’ın Kağızman Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Belediyelerimiz halka hizmet ettiği, yolsuzluk düzenini bozduğu için hedef alınıyor" ifadesi kullanıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından, DEM Parti yönetimindeki Kağızman Belediyesi'ne kayyum atandı.Kars'ın Kağızman ilçe Belediye Başkanı Mehmet Alkan, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılarak, yerine Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Kars Valiliği'nce Kağızman Belediyesi'ne kayyum olarak atandı.İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle görevden uzaklaştırıldığı ve yerine kayyum atandığı bildirildi.İçişleri Bakanlığı’nın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Kars İli Kağızman İlçe Belediye Başkanı Mehmet Alkan'ın, Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/44 Esas sayılı dosyası kapsamında ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle; Mehmet Alkan Anayasa’nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Kars Valiliğince Kağızman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.”20 Şubat’ta Belediye Eşbaşkanı Mehmet Alkan’a yargılandığı davada “örgüt üyeliği” iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmiş, kararın ardından belediye binası ise polis ablukasına alınmıştı.Kars Valiliği tarafından kentte 10 günlük eylem ve etkinlik yasağı ilan edilirken, Kağızman ilçesine giden bütün yollarda kontrol noktaları kurulmuştu.DEM Parti'nin sosyal medya hesabı üzerinden Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan’ın görevden uzaklaştırılıp, yerine Kağızman Kaymakamı Okan Daştan’ın görevlendirilmesine ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Halkın iradesinden korkanlar yine devrede! Kars Kağızman Belediyesine atanan kayyum, AKP iktidarının halkın seçme ve seçilme hakkına karşı açtığı savaştır. Belediyelerimiz halka hizmet ettiği, yolsuzluk düzenini bozduğu için hedef alınıyor. Ancak kayyum gasplarını ne biz ne de halkımız kabul edecek!Demokrasiye, halkın iradesine, seçilmiş belediye eş başkanlarımıza yapılan bu darbeyi asla tanımıyoruz! Kayyum düzeni çökecek, halk kazanacak!"