Samanyolu Haber /Gündem / Kahramanmaraş depremi sonrası Naci Görür'den kritik uyarı: Zamanı geldiğinde... /31 Aralık 2024 19:45

Kahramanmaraş depremi sonrası Naci Görür'den kritik uyarı: Zamanı geldiğinde...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depreme ilişkin değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Naci Görür, bunun stres transferiyle ilgili olduğunu belirterek "Burada deprem yoğunluğu daha fazla. Zamanı geldiğinde Malatya Fayı buradan itibaren kırılabilir" dedi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.46'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 5,89 kilometre olarak ölçüldü. AFAD, depremle ilgili kentte herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini bildirdi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Prof. Dr. Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Kahramanmaraş’ın Sünnetköyü/Elbistan yöresinde, Çardak Fayı ile Malatya Fayı kesim bölgesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu.

Muhtemelen Malatya Fayına stres transferi ile ilgili. Burada deprem yoğunluğu daha fazla. Zamanı geldiğinde Malatya Fayı buradan itibaren kırılabilir."
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